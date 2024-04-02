Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, "Galibiyeti kaçıran taraf biz olduk. Bir puan bize ne kazandırır ne kaybettirir bakacağız." dedi.

Belözoğlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmayı isteyen taraf olduklarını belirtti.

Sahada net bir şekilde oyunu hak eden tarafın kendileri olduğunu söyleyen Belözoğlu, "Antalyaspor iyi bir takım ve tehlikeli oyuncuları var. Başlarında iyi bir hoca da var. Galibiyeti kaçıran taraf biz olduk. Bir puan bize ne kazandırır ne kaybettirir bakacağız." dedi.