Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Altan, Ogün Kamacı
Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Safuri, Saric, Larsson, Buksa
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Alper Uludağ, Ali Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Morutan, Pedrinho, Bassogog, Sowe
Gol: Dk. 40 Erdoğan Yeşilyurt (Bitexen Antalyaspor)
ANTALYA
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