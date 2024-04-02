GÜNCELLEME - Antalya'da silahla vurulan kişi hastanede öldü

Olay yerinden kaçan İ.S. ise polis ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalandı.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi'ndeki bir pakta Cihan Akın Güler (34), bilinmeyen bir nedenle İ.S. (33) tarafından tabancayla vuruldu.

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