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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 22:26 Güncelleme: 02.04.2024 - 22:26
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Altan, Ogün Kamacı

        Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek (Dk. 90 Assombalonga), Safuri (Dk. 80 Emre Uzun), Saric (Dk. 69 Ufuk Akyol), Larsson (Dk. 80 Bytypi), Buksa

        MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Alper Uludağ, Ali Kaan Güneren (Dk. 87 Saponara), Tolga Ciğerci, Morutan (Dk. 87 Flips), Pedrinho (Dk. 59 Efkan Bekiroğlu), Bassogog (Dk. 59 Chatzigiovanis), Sowe

        Goller: Dk. 40 Erdoğan Yeşilyurt (Bitexen Antalyaspor), Dk. 64 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü)

        Sarı kartlar: Dk. 58 Bassogog (MKE Ankaragücü), Dk. 81 Güray Vural (Bitexen Antalyaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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