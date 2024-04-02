Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Altan, Ogün Kamacı
Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek (Dk. 90 Assombalonga), Safuri (Dk. 80 Emre Uzun), Saric (Dk. 69 Ufuk Akyol), Larsson (Dk. 80 Bytypi), Buksa
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Alper Uludağ, Ali Kaan Güneren (Dk. 87 Saponara), Tolga Ciğerci, Morutan (Dk. 87 Flips), Pedrinho (Dk. 59 Efkan Bekiroğlu), Bassogog (Dk. 59 Chatzigiovanis), Sowe
Goller: Dk. 40 Erdoğan Yeşilyurt (Bitexen Antalyaspor), Dk. 64 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 58 Bassogog (MKE Ankaragücü), Dk. 81 Güray Vural (Bitexen Antalyaspor)
ANTALYA
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