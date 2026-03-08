Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Alanya100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Yavuz Akdemir, Ahmet Çenesiz
ON Hotels Alanya Belediyespor: Mustafa Cervatoğlu, Hofer, Çağatay Durmaz, Saadat, Marshall, Uğur Kılınç (Zeka Çağatay Kır, Abdullah Çam, Batuhan Avcı, Mojarad, İsmail Koçak, Seganov, İbrahim Emet, Burak Çevik, Azizcan Ataoğlan)
İstanbul Gençlik: Nevzat Güneş, Sercan Yüksel Bıdak, Padar, Sharifi, Fatih Eren Uğur, Mejias (Abdulsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Palonsky, Emre Berat Fırat, Yiğit Savaş Kaplan)
Setler: 25-22, 25-23, 20-25, 19-25, 10-15
Süre: 137 dakika (30, 32, 31, 27, 17)
