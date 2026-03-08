Canlı
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Salon:Alanya100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu


        Hakemler: Yavuz Akdemir, Ahmet Çenesiz

        ON Hotels Alanya Belediyespor: Mustafa Cervatoğlu, Hofer, Çağatay Durmaz, Saadat, Marshall, Uğur Kılınç (Zeka Çağatay Kır, Abdullah Çam, Batuhan Avcı, Mojarad, İsmail Koçak, Seganov, İbrahim Emet, Burak Çevik, Azizcan Ataoğlan)


        İstanbul Gençlik: Nevzat Güneş, Sercan Yüksel Bıdak, Padar, Sharifi, Fatih Eren Uğur, Mejias (Abdulsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Palonsky, Emre Berat Fırat, Yiğit Savaş Kaplan)


        Setler: 25-22, 25-23, 20-25, 19-25, 10-15

        Süre: 137 dakika (30, 32, 31, 27, 17)





        ANTALYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

