        Kaş'ta güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

        Kaş'ta güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

        Antalya'nın Kaş ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler, martta deniz keyfi yaşadı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 14:28
        Havanın 23, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü ilçede, plajlarda hareketlilik gözlendi.

        İlçe sakinlerinin yanı sıra farklı ülkelerden gelen turistler, denize girdi, güneşlendi. Özellikle İnceboğaz ve Akçagerme plajlarında yoğunluk yaşandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

