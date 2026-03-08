Canlı
        Antalya'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" programı düzenlendi

        Antalya'da, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk bağlarını akademik ve toplumsal boyutta daha da güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" programı düzenlendi.

        Giriş: 08.03.2026 - 17:38
        Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği koordinasyonunda, Akdeniz Üniversitesi, AK Parti Antalya İl Kadın Kolları ve Antalya Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğiyle Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisiyle başladı.

        "Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Kadın Hakları ve Kültürel Liderlik" projesi çerçevesinde düzenlenen programda, kadın haklarına yönelik sunumlar gerçekleştirildi.

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, insanlık olarak tarihin en karmaşık dönemlerinden birinin yaşandığını ve bu kaosun en ağır bedelini kadın ve çocukların ödediğini söyledi.

        Yakın coğrafyada çatışma bölgelerinde okulların, hastanelerin hedef alındığına şahit olduklarını anlatan Özkan, "Daha henüz 1 hafta önce İran’da, İsrail ve ABD tarafından bir okula yapılan bombalı saldırıda 150’nin üzerinde kız çocuğu yaşamını yitirdi. Gazze’den Afganistan’a, Yemen’den Suriye’ye kadar bu trajedinin örneklerini defalarca izledik. Kadın sadece kaosun ilk ve en acı kurbanı değil, aynı zamanda çözümün de merkezidir. Çünkü kadın varsa umut da vardır." dedi.

        Özkan, daha kapsayıcı, vicdanlı, daha uzun vadeli düşünebilen bir liderlik anlayışına ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, kadın liderliğinin çağın en önemli ihtiyaçlarından biri olduğuna dikkati çekti.

        Birleşmiş Milletler verilerine göre, kadınların dahil olduğu barış anlaşmalarının en az 15 yıl sürmesi ihtimalinin yüzde 35 daha yüksek olduğunu bildiren Özkan, "Yani kadın eli değiyorsa barış da mümkün." diye konuştu.

        Özkan, ayrıcalık değil, adalet, sembol değil, temsil, kota değil, fırsat eşitliği ve liyakat istediklerini vurgulayarak, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşlik bağının önemine işaret etti.

        İki devlet arasındaki işbirliği ve ortak medeniyet bilincini hatırlatan Özkan, "Kadınların lider olabilmek için kendilerinden vazgeçmelerine gerek yok. Tam tersine, kendi birikimleriyle, duruşlarıyla ve yönetme biçimleriyle var olmaları gerekiyor. Mesele, kadınların kendi doğalarını reddetmesi değil, tam tersine o doğayı sahiplenerek, annelikten gelen o kapsayıcı, birleştirici ve koruyucu içgüdüyü bir avantaja çevirmesidir." dedi.

        - "Kadınların meclisteki temsil oranı beş kat artmış durumda"

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sağlık Politikaları Başkanı Esma Atasoy ise Türkiye'deki kadın temsiline ilişkin verileri paylaştı.

        Vizyon doğrultusunda eğitim, sosyal, siyasal ve ekonomik alandaki çalışmalarda kadın politikalarının şekillendiğini belirten Atasoy, 2002 yılında parlamentoda yalnızca 24 olan kadın milletvekili sayısının günümüzde 119'a yükseldiğini ifade ederek, temsil oranının beş kat arttığına dikkati çekti.

        Bugün kadınların üçte birinin istihdamda olduğuna vurgu yapan Atasoy, "Milletvekillerimizin yüzde 20'si kadın. Büyükelçilerimizin yüzde 28'i, hakimlerimizin neredeyse yarısı, savcılarımızın yüzde 20'si, akademisyenlerimizin de neredeyse yarısı kadın. 2002'de parlamentoda sadece 24 kadın milletvekili vardı. Şu an itibarıyla bu sayı 119. Kadınların meclisteki temsil oranı beş kat artmış durumda." diye konuştu.

        Kadının aynı anda birçok rolü, sorumluluğu denge üzerinde yürüttüğüne işaret eden Atasoy, bu anlamda kadınlar için yarı zamanlı ve esnek çalışma modellerinin getirilmesinin önemini anlattı.

        AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Gülçin Özboz ise kadının hayatın merkezi, toplumun vicdanı, geleceğin mimarı olduğunu ifade etti.

        Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan "Yörük Baş ve Aksesuarları Sergisi" de açıldı. Programa, Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Kurucusu ve Başkanı Azer İsmayıl ve Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal ile çok sayıda kadın katıldı.

