Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da teleferik kabininin tabanı koptu; 1 ölü, 7 yaralı (3)- Yeniden

        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferik hattındaki demirlerden biri yerinden koparak, kabinlerden birine çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 20:28 Güncelleme: 12.04.2024 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da teleferik kabininin tabanı koptu; 1 ölü, 7 yaralı (3)- Yeniden
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferik hattındaki demirlerden biri yerinden koparak, kabinlerden birine çarptı. Metrelerce yüksekten düşen kabinde bulunan 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sarısı teleferik hattını tutan demir direklerden biri saat 18.00 sıralarında yerinden koparak, kabinlerden birine çarptı. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı çarpmanın etkisiyle kırıldı. Kabinde bulunan 8 kişi metrelerce yükseklikten yere düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralılar, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterle olay yerinden alınarak, hastanelere götürüldü.

        Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den İran açıklaması: Çok ciddi
        ABD'den İran açıklaması: Çok ciddi
        Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var
        Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var
        Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor?
        Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor?
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        Yıllardır mucize eseri hayatta! Rahatsızlığı 44 yıl sonra fark edildi
        Yıllardır mucize eseri hayatta! Rahatsızlığı 44 yıl sonra fark edildi
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini

        Benzer Haberler

        Antalya'da teleferik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
        Antalya'da teleferik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
        Antalya'da teleferik kabini düştü; 1 ölü, 7 yaralı (2)
        Antalya'da teleferik kabini düştü; 1 ölü, 7 yaralı (2)
        Antalya'da teleferik kabini düştü; yaralılar var
        Antalya'da teleferik kabini düştü; yaralılar var
        Antalya'da düşen teleferik kabinindeki 1 kişi öldü
        Antalya'da düşen teleferik kabinindeki 1 kişi öldü
        Alanya'da, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyab...
        Alanya'da, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyab...
        Yol bisikleti yarışı "AKRA Gran Fondo", 27-28 Nisan'da yapılacak
        Yol bisikleti yarışı "AKRA Gran Fondo", 27-28 Nisan'da yapılacak