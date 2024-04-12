Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 16:30 Güncelleme: 12.04.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

        Hacı Memişler Camisi avlusunda cuma namazı sonrası toplananlar, gıyabi cenaze namazına katıldı. Namazın ardından İsrail saldırılarında yaşamını yitirenler için dua edildi.

        Alanya Dayanışma Platformu Başkanı Murat Ersin Kaplan, yaptığı açıklamada, Gazze'deki soykırımın ve direnişin 6. ayını geride bıraktıklarını söyledi.

        Bölge ülkelerini dize getiren İsrail'in, 20 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze direnişine karşı askeri başarısının olmadığını dile getiren Kaplan, "Gazze direnişiyle, şehadetleriyle ders vermeye, uyandırmaya ve diriltmeye devam ediyor. İslam dünyası anlamıyor." dedi.

        Kaplan, çifte vatandaş olan İsraillilerin 7 Ekim'den sonra destek için İsrail'e gitmelerini eleştirerek, tespit edilen bu isimlerin vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini kaydetti.

        İnsanların dünyada yaşanan olaylara ve zulme sessiz kalmaması gerektiğini ifade eden Kaplan, "Ramazan ayının birinci gününde oğulları ve torunlarının ölüm haberini alan, ailesinden 60 kişiyi bu savaşta şehit veren İsmail Heniye'nin bozulmayan metaneti karşısında azgın güçlerin diz çökeceğine inanıyoruz. İslam ümmetinin onurunu koruyan mücahitlerimize Allah'ın izni ve kudretiyle yakın bir zamanda zafer nasip etmesini niyaz ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Yıllardır mucize eseri hayatta! Rahatsızlığı 44 yıl sonra fark edildi
        Yıllardır mucize eseri hayatta! Rahatsızlığı 44 yıl sonra fark edildi
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Tabancalı video hevesi ölümle bitti!
        Tabancalı video hevesi ölümle bitti!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        Peş peşe acı haberler... Annenin ardından oğlu da öldü!
        Peş peşe acı haberler... Annenin ardından oğlu da öldü!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        Babası tabutuna sarıldı! Kahreden veda!
        Babası tabutuna sarıldı! Kahreden veda!
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!

        Benzer Haberler

        Yol bisikleti yarışı "AKRA Gran Fondo", 27-28 Nisan'da yapılacak
        Yol bisikleti yarışı "AKRA Gran Fondo", 27-28 Nisan'da yapılacak
        Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden "Venera Ensemble" konseri
        Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden "Venera Ensemble" konseri
        Rodos'a Türk turist akını
        Rodos'a Türk turist akını
        Bisiklet tutkunları Kemer'de buluşacak
        Bisiklet tutkunları Kemer'de buluşacak
        Alanya'da avokado üretim alanı 12 yılda 66 kat arttı
        Alanya'da avokado üretim alanı 12 yılda 66 kat arttı
        Kenan Doğulu, Antalya'da sahne aldı
        Kenan Doğulu, Antalya'da sahne aldı