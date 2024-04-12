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        Rodos'a Türk turist akını

        TÜRKİYE'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması nisan ayı itibarıyla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 12:04 Güncelleme: 12.04.2024 - 12:10
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        Rodos'a Türk turist akını
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        TÜRKİYE'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması nisan ayı itibarıyla başladı. Ramazan Bayramı ile 9 günlük tatil sürecini Yunan adalarında geçirmek isteyenlerden adalara büyük ilgi var. Turizmci Recep Yavuz, Ramazan Bayramı tatilinde Marmaris ve Fethiye'den Rodos Adası'na 1 haftada 5 binin üzerinde Türk turistin geçiş yaptığını söyledi. Yavuz, “Hazırlıklar tamamen Türk misafirlere göre yapılmış" dedi.

        Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinin, 1 Nisan'dan itibaren 10 Yunan adasına kapıda vize uygulamasının başlatılacağı döneme denk gelmesiyle, bu adalara Türk turist akını yaşandı. Yurt dışından adalara turist getiren turizmci Recep Yavuz, kapıda vize uygulaması başlatılan adalara bayram öncesinde toplam 20 bin Türk misafir geleceğinin tahmin edildiğini, 1 haftada sadece Rodos'a 5 binden fazla Türkün geçiş yaptığını açıkladı.

        Özellikle pandemi sonrası tüm dünyada tatilin bir terapiye dönüştüğünü dile getiren Recep Yavuz, “Her yıl 1,5 milyar insan bir yerlere tatile gidiyor. Türkiye, turist gelişinde dünya dördüncüsü ancak yurt dışına turist göndermede henüz çok gerilerde. En yoğun yıl olan 2019'da 4,1 milyon Türk vatandaşı yurt dışına tatile gitmiş. Vize engelini aşan Türklerin yurt dışında en çok nerelere gittiğine göz attım. Çoğunluk hem yakın olması, hem kombine birçok ülke olmasından dolayı Avrupa'yı tercih ediyor" dedi.

        SEZONA TÜRKLERLE 'KALİMERA' DEDİLER

        Bu bayram adalardaki oteller, restoranlar ve feribotların bayramın ilk gününden itibaren Türklerle dolup taştığını belirten Yavuz, “Marmaris'ten 1 saatlik feribot ile ulaşılabilen Rodos, en çok tercih edilen adalardan biri oldu. Türk turistler sayesinde sezona daha erken başlayan Rodos'a her gün 1000 civarında Türk turist akın ediyor. Henüz iki hafta öncesine kadar kapalı olan adalardaki birçok otel, restoran ve işletme Türk misafirlerle birlikte kış uykusundan uyanıp sezona 'kalimera' dedi" ifadelerini kullandı.

        TÜRK MİSAFİR 20 BİNİ AŞTI

        Yavuz, Marmaris Limanı’ndan feribot seferleri gerçekleştiren şirket yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bayram tatilinde adalara giden Türk misafir sayısının, Fethiye ve Marmaris'ten Rodos'a 5 binin üstünde, Kos'a 4 bin, Samos'a 3 bin, Sakız'a 3 bin, Midilli'ye 5 bin, Meis'e 1000 olmak üzere 20 bini aştığını dile getirdi.

        'BAYRAMI TÜRKLERLE KUTLUYORLAR'

        Adalarda en çok tercih edilen Rodos'ta hazırlıkların tamamen Türk turistlere göre yapıldığını belirten Yavuz, “Türk misafirler adadaki dinginlikten ve kendilerine gösterilen misafirperverlikten çok memnun, bir de fiyatlardan. Türkiye'de gibi hissedip, başka bir ülkede olmanın keyfini çıkarıyorlar. Ada tam bir Türk-Yunan karışımı gibi. Yunan müziği Türk müziğine, Yunan mutfağı Türk mutfağına, Yunan kahvesi Türk kahvesine, Yunanca Türkçeye karışmış gidiyor. Yunanlar bayramı Türklerle beraber kutluyor. 1 haftada 5 bin Türk turist Rodos'a damgasını vuruyor" dedi.

        Galeri
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        Galeri

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