Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da avokado üretim alanı 12 yılda 66 kat arttı

        MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesinde üreticilere yüksek gelir getiren avokadonun üretim alanı 12 yılda 66 kat arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 11:02 Güncelleme: 12.04.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da avokado üretim alanı 12 yılda 66 kat arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesinde üreticilere yüksek gelir getiren avokadonun üretim alanı 12 yılda 66 kat arttı.

        Turizm kenti Alanya muz, mango, avokado, papaya ve ejder meyvesi gibi ekonomik değere ulaşan tropikal meyve üretimiyle dikkati çekiyor.

        İlçede ekonomik değeri yüksek alternatif ürünler yetiştiren üreticiler, son yıllarda avokado üretimine yöneldi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, AA muhabirine, iklim özelliklerinden dolayı çok sayıda tropikal meyvenin ilçede yaygın olarak yetiştirildiğini söyledi.

        İç piyasanın ihtiyaçlarının büyük ölçüde bölgelerinden sağlandığını belirten Rüzgar, avokadonun ilçe ekonomisinde en önemli ürünlerden biri haline geldiğini kaydetti.

        Rüzgar, avokado üretim alanının her yıl genişlediğine işaret ederek "12 yıl önce 250 dekar alanda yetiştirilen avokado, 5 yıl önce 3 bin 100, şimdi 16 bin 500 dekarlık bir alana ulaştı. Avokado üretimi 5 yılda 1260 tonlardan 17 bin tonlara ulaşmış durumda ve üretim alanı sürekli artıyor." dedi.

        - "Yurt dışındaki taleplere üreticilerimiz yetişemiyor"

        Avokado hasadının belirli aylarda yapıldığını kaydeden Rüzgar, ürünün 12 aya yayılması için çalışıldığını vurguladı.

        Rüzgar, coğrafi işaretini aldıkları Alanya avokadosunun ekim alanlarının genişlemesiyle yaz aylarındaki üretim açığının kapatılacağına inandıklarını dile getirerek "İlk yıllarda bu meyveyi tanımıyorduk ve ne olduğunu bilmiyorduk ama bunu tanıtmaya çalıştık, anlattık. Bugün yurt dışındaki taleplere üreticilerimiz yetişemiyor." diye konuştu.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rüzgar fidan, mazot ve gübre desteğinin yanı sıra avokado tesisi kuranlara yüzde 50 sübvansiyonla 10 yıl ödemeli destek verdiklerini belirterek sanayileşme ve ihracat arttıkça avokado üretimindeki büyümenin süreceğini sözlerine ekledi.

        - "Hedef 100 milyon adet avokado"

        Alanya Avokado Üreticiler Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen ise 15 yıl önce ticari değer olmayan avokadonun, bugün Alanya için ekonomik değeri yüksek bir ürün haline geldiğini söyledi.

        Avokado deyince artık Alanya'nın akla geldiğini dile getiren Sevilgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Her geçen yıl üretim alanı artıyor. Bu alanlarında hasat başladığında rekolte daha da artacaktır. Geçen yıl 70-80 milyon adet avokado hasadı hedefimizi gerçekleştirmiştik. Bu sene 100 milyon adet civarında bir hedefimiz var. Bana hedef ne derseniz ben inşallah 1 milyar hedefine görürüz. Göreceğimize de inanıyorum."

        Sevilgen, sebze-meyvede işçilik maliyetinin avokadoya göre yüksek olduğunu ifade ederek maliyeti düşük ve bakımı daha kolay avokadonun fiyatının çok yüksek olmasının da insanları avokado ekimine teşvik ettiğini dile getirdi.

        - Üretilen avokadonun yüzde 30'u yurt dışına

        Avokado ihracatının, üretimin artmasıyla paralel gittiğini vurgulayan Sevilgen, Orta Doğu, Kafkaslar, Rusya ve Balkan ülkelerinin Türkiye'nin konumu gereği önemli ihracat noktaları haline geldiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        AİHM neden yaşlı kadınları dinledi, gençlere kulak asmadı
        AİHM neden yaşlı kadınları dinledi, gençlere kulak asmadı
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışamasın"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışamasın"
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        İsmail Kartal: Kamuoyu bunları bilmiyor!
        İsmail Kartal: Kamuoyu bunları bilmiyor!
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Pentagon: Orta Doğu'daki durumu kesinlikle yakından takip ediyoruz
        Pentagon: Orta Doğu'daki durumu kesinlikle yakından takip ediyoruz

        Benzer Haberler

        Kenan Doğulu, Antalya'da sahne aldı
        Kenan Doğulu, Antalya'da sahne aldı
        12 bin kilometre uzaktan gelen kırlangıçlara 'dost proje' ile koruma
        12 bin kilometre uzaktan gelen kırlangıçlara 'dost proje' ile koruma
        Fethiye'de düşerek yaralanan İngiliz turist hastaneye kaldırıldı
        Fethiye'de düşerek yaralanan İngiliz turist hastaneye kaldırıldı
        Orman yangınında mahsur kalan 4 turist kurtarıldı
        Orman yangınında mahsur kalan 4 turist kurtarıldı
        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off