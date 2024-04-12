Alanya'da avokado üretim alanı 12 yılda 66 kat arttı

MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesinde üreticilere yüksek gelir getiren avokadonun üretim alanı 12 yılda 66 kat arttı.

Turizm kenti Alanya muz, mango, avokado, papaya ve ejder meyvesi gibi ekonomik değere ulaşan tropikal meyve üretimiyle dikkati çekiyor.

İlçede ekonomik değeri yüksek alternatif ürünler yetiştiren üreticiler, son yıllarda avokado üretimine yöneldi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, AA muhabirine, iklim özelliklerinden dolayı çok sayıda tropikal meyvenin ilçede yaygın olarak yetiştirildiğini söyledi.

Rüzgar, avokado üretim alanının her yıl genişlediğine işaret ederek "12 yıl önce 250 dekar alanda yetiştirilen avokado, 5 yıl önce 3 bin 100, şimdi 16 bin 500 dekarlık bir alana ulaştı. Avokado üretimi 5 yılda 1260 tonlardan 17 bin tonlara ulaşmış durumda ve üretim alanı sürekli artıyor." dedi.

İç piyasanın ihtiyaçlarının büyük ölçüde bölgelerinden sağlandığını belirten Rüzgar, avokadonun ilçe ekonomisinde en önemli ürünlerden biri haline geldiğini kaydetti.

Avokado hasadının belirli aylarda yapıldığını kaydeden Rüzgar, ürünün 12 aya yayılması için çalışıldığını vurguladı.

Rüzgar, coğrafi işaretini aldıkları Alanya avokadosunun ekim alanlarının genişlemesiyle yaz aylarındaki üretim açığının kapatılacağına inandıklarını dile getirerek "İlk yıllarda bu meyveyi tanımıyorduk ve ne olduğunu bilmiyorduk ama bunu tanıtmaya çalıştık, anlattık. Bugün yurt dışındaki taleplere üreticilerimiz yetişemiyor." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rüzgar fidan, mazot ve gübre desteğinin yanı sıra avokado tesisi kuranlara yüzde 50 sübvansiyonla 10 yıl ödemeli destek verdiklerini belirterek sanayileşme ve ihracat arttıkça avokado üretimindeki büyümenin süreceğini sözlerine ekledi.