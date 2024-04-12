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        Kenan Doğulu, Antalya'da sahne aldı

        Şarkıcı Kenan Doğulu, bayramda Antalya'daki bir otelde konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 10:56 Güncelleme: 12.04.2024 - 10:56
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        Kenan Doğulu, Antalya'da sahne aldı
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        Şarkıcı Kenan Doğulu, bayramda Antalya'daki bir otelde konser verdi.

        Doğulu, Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya otelde sahne aldı.

        "Sımsıkı Sıkı Sıkı", "Ben Güzelden Anlarım" ve" Tencere Kapak" gibi sevilen şarkılarını seslendiren Doğulu, performansının yanı sıra özel hazırlanan sahne tasarımıyla da görsel şölen sundu.

        Şarkıcı, müzikseverlerin eşlik ettiği "Kurşun Adres Sormaz Ki" ve "Aşk Oyunu" şarkılarıyla geceyi sonlandırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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