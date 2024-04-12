Kenan Doğulu, Antalya'da sahne aldı
Şarkıcı Kenan Doğulu, bayramda Antalya'daki bir otelde konser verdi.
Şarkıcı Kenan Doğulu, bayramda Antalya'daki bir otelde konser verdi.
Doğulu, Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya otelde sahne aldı.
"Sımsıkı Sıkı Sıkı", "Ben Güzelden Anlarım" ve" Tencere Kapak" gibi sevilen şarkılarını seslendiren Doğulu, performansının yanı sıra özel hazırlanan sahne tasarımıyla da görsel şölen sundu.
Şarkıcı, müzikseverlerin eşlik ettiği "Kurşun Adres Sormaz Ki" ve "Aşk Oyunu" şarkılarıyla geceyi sonlandırdı.
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