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        Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden "Venera Ensemble" konseri

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Venera Ensemble" konserini 13 Nisan'da sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 12:52 Güncelleme: 12.04.2024 - 12:52
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden "Venera Ensemble" konseri
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Venera Ensemble" konserini 13 Nisan'da sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, 9 günlük bayram tatili bitmeden Venera Ensemble (Venüs'ün Kadınları) konseri, 13 Nisan Cumartesi saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

        Venüs'ün Kadınları, yüzlerce yıldır Anadolu ve Avrupa topraklarına sinen kadın ruhunu opera sahnesinde seyirciyle buluşturacak.

        Konserin sanatçı kadrosunda projenin kurucuları soprano Gülçin Gültekin, Senem Çine (Arp) ve Veronika Yeliz Efe'nin (Viyolonsel) yanı sıra, soprano Bilge Yılmaz, mezzo soprano Medine Tuganova, bale sanatçıları Müge Öğüt ve Tolga Burçak yer alıyor.

        Solistlere orkestra sanatçıları Elvan Şekercioğlu (keman), Demet Emen (keman), İlkay Candan (keman), Angela Bigov (keman), Nazlı Ezgi Zirek (keman), Eda Berkin (keman), Selcan Noyan (viyola), Selen Keser (viyola), Pınar İnan (viyola), Pelin Baysal Ateşok (viyolonsel), Pelin Atay (kontrabas), Dilan Oğuz (flüt) ve Jale Nilay Canca (klarnet) eşlik edecek.

        Konserin biletleri, Antalya DOB gişeleri ve www.biletinial.com internet adresi ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki gişeden temin edilebilir.

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