Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden "Venera Ensemble" konseri

Konserin biletleri, Antalya DOB gişeleri ve www.biletinial.com internet adresi ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki gişeden temin edilebilir.

Solistlere orkestra sanatçıları Elvan Şekercioğlu (keman), Demet Emen (keman), İlkay Candan (keman), Angela Bigov (keman), Nazlı Ezgi Zirek (keman), Eda Berkin (keman), Selcan Noyan (viyola), Selen Keser (viyola), Pınar İnan (viyola), Pelin Baysal Ateşok (viyolonsel), Pelin Atay (kontrabas), Dilan Oğuz (flüt) ve Jale Nilay Canca (klarnet) eşlik edecek.

Konserin sanatçı kadrosunda projenin kurucuları soprano Gülçin Gültekin, Senem Çine (Arp) ve Veronika Yeliz Efe'nin (Viyolonsel) yanı sıra, soprano Bilge Yılmaz, mezzo soprano Medine Tuganova, bale sanatçıları Müge Öğüt ve Tolga Burçak yer alıyor.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, 9 günlük bayram tatili bitmeden Venera Ensemble (Venüs'ün Kadınları) konseri, 13 Nisan Cumartesi saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

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