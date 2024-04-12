Antalya'da teleferik kabini düştü; 1 ölü, 7 yaralı (2)

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferiğin direklerinden biri yerinden koparak kabine çarptı. Kabinin tabanının kopmasıyla içerisinde bulunan 8 kişi metrelerce yükseklikten yere düştü. Kazada kabinde bulunanlarda 1 kişi yaşamını yitirirken 7 kişi de yaralandı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterle yaralılar olay yerinden alınarak, hastanelere götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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