Teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalanların tamamı kurtarıldı (10)

AFADBAŞKANI MEMİŞ: 174 VATANDAŞIMIZ KURTARILDI

AFAD Başkanı Okay Memiş, teleferikte mahsur kalan tüm kazazedelerin kurtarılmasının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda basın mensuplarına açıklama yaptı. Memiş, "Malumlarınız olduğu üzere dün akşam saatlerinde meydana gelen kaza neticesinde tahliye bekleyen bütün vatandaşlarımızı, toplam 174 kardeşimizin tahliye operasyonu başarıyla tamamlanmıştır. Maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup, 7 vatandaşımız da yaralanmıştır. Neticesinde 11 vatandaşımız da kontrol maksatlı hastaneye kaldırılmış olup hepsinin de durumu gayet yerindedir. AFAD'ımızın koordinasyonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi, Denizli İtfaiyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, jandarmamız, emniyet teşkilatımız, Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı birimlerimiz, özellikle Hava Kuvvetleri komutanlığımız, Orman Genel Müdürlüğümüz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ekipler, 112 sağlık ekiplerimiz, UMKE ekiplerimiz, Kızılayımız ve bizimle akredite olan sivil toplum kuruluşlarımız tarafından toplamda yaklaşık 2 bin 202 kişilik ekiple bu operasyon durmaksızın, mola vermeksizin icra edilmiştir. Konunun uzmanı olan değerli arkadaşların ifadesine göre hakikaten çok riskli ama bir o kadar da dengeli ve özenli bir şekilde müdahale yapılarak, havada asılı 174 vatandaşımızın tamamı, ki bunlardan yaklaşık 90'ı helikopterler marifetiyle kurtarılmıştır" dedi.

'VİDA KIRIĞI GİBİ TESPİT ETTİĞİMİZ BİR KIRIK' Kazayla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Memiş, "Adli merciler bu konuda gerekli tahkikatı yapacaklardır. Bizim gözlemlerimiz ve analizlerimiz neticesinde, teleferik direğinin tepesindeki bir kırık neticesinde, yani sağlam olan, sağlam duran bir teleferik direğinin tepesindeki bir vida kırığı gibi, tespit ettiğimiz bir kırık neticesinde bu kazanın meydana geldiğini ifade etmek isterim. Diğer detaylı çalışmayı adli mercilerimiz ayrıca yapacaktır" diye konuştu. 'DİREĞİN OLDUĞU YERDE HEYELAN SÖZ KONUSU DEĞİL'

Direğin olduğu noktada heyelan olduğuna ilişkin daha önceki açıklamasını hatırlatan Memiş, "O ifade doğru değil. Orada bir heyelan olduğuna ilişkin henüz bir tespit bulunmamaktadır. Direk sapasağlam yerinde duruyor. Heyelan söz konusu değil. Direğin üstündeki bir mekanizma kırılmış. O neden kırıldı? Onu arkadaşlarımız tespit edecekler. Ona göre de bir karar verilecek. Bu operasyon kesintisiz olarak neredeyse 24 saate yakın bir sürede hiç uyumadan gerçekleştirildi. İlk bilgileri yer yer revize etmek durumunda kalıyoruz. Ama en son sizlere arz etmiş olduğum bu bilgiler güncel ve son bilgilerdir" dedi.

VALİ ŞAHİN: 23 SAATİ AŞKIN BİR OPERASYON Antalya Valisi Hulusi Şahin ise başarılı şekilde operasyonun tamamlandığını belirterek, "23 saati aşkın operasyon neticesinde 174 kazazedeyi, burunları dahi kanamadan başarılı, yer ve hava operasyonu ile tahliye ettik. Dünyada bu kadar süratle ve bu kadar başarıyla böyle bir operasyonu yapabilecek bir organizasyon bulunmuyor. Hava unsurlarımız da bu çapta, böyle bir coğrafyada ve büyüklükte bir organizasyonu ilk defa yaptı. Müthiş bir başarıyla, hayatlarını tehlikeye atarak müthiş bir başarıya imza attılar. 23 saat boyunca tek bir dakika dahi durmadan operasyonu tamamladılar. Kazanın ilk olduğu andaki vefat dışında hiçbir kazazedemize hiçbir zarar gelmedi" diye konuştu.

'HEM ADLİ HEM İDARİ SORUŞTURMA AÇILDI' Gözaltına alınan kişiler hakkında konuşan Vali Şahin, "Hem adli hem idari soruşturma açıldı. Müfettişlerimiz göreve başladı. Savcılarımızın emirleri doğrultusunda emniyet güçlerimiz de gerekenleri yapıyor. Adli süreç ve idari süreç ve bunun süreci devam edecektir. Bu hususta kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın" dedi. 'YORGUN AMA İYİYİM' Diğer yandan kabinden en son kurtarılan Deniz Ergelen, "Yorgun hissediyorum ama iyiyim" dedi. Tahliye edilen 13 kişi, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.