Hasan Arat: Antrenör konusunda acele etmeyeceğiz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, "Antrenörle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İlk önce açıkçası odaklandığımız konu Serdar (Topraktepe) hocanın başarılı olması. Serdar hocanın başarısını görmek ana hedefimiz. Onu gördükten sonra karar vereceğiz. Acele etmeyeceğiz çünkü iyi çalışmalarımız var" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası için geldiği Antalya'daki EXPO 2016 alanında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin önemli bir organizasyon düzenlediğini belirten Arat, şampiyonaya 52 ülkeden 432 sporcunun katıldığını hatırlattı. Gençlerin bu spora daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Arat, Türkiye'nin bu organizasyonu da başarıyla anlatacağını dile getirdi.

"TÜRKİYE KUPASI'NI ALARAK TAKIMIMIZ BEŞİKTAŞ TARAFTARINA KENDİSİNİ AFFETTİRECEK"

Türkiye Kupası'nda hedefe mutlaka ulaşacaklarını belirten Hasan Arat, "Futbolun her zaman iyi gitmesi lazım. Cuma akşamı oynadığımız MKE Ankaragücü maçında skordan önemlisi Muçi yerde yatarken Tayyip Talha Sanuç'un bir müdahalesi vardı. Beşiktaş o zaman takım oldu. Benim arzuladığım an o andı. O yüzden takımıma teşekkür ediyorum. Her zaman böyle mücadele etmelerini bekliyorum. 80'inci dakikada bile pres yapan bir Beşiktaş vardı. Biz Türkiye Kupası'nda hedefimize mutlaka ulaşacağız. Bunun için her türlü motivasyona hazırız. Takımımız da hazır. Takımımız Türkiye Kupası'nı alarak kendisini Beşiktaş taraftarına affettirecek. Bunun önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Önümüzde 3 maç var. İnşallah Beşiktaş kupayı alır" ifadelerini kullandı