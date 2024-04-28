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        Kamyonete tutunan patenli Berat, düşünce arkadan gelen otomobilin altında kalarak öldü

        ANTALYA'da kamyonetin arkasına tutunup, dengesini kaybedince gelen otomobilin altında kalan patenli Berat Bayram (14), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 11:48 Güncelleme: 28.04.2024 - 11:50
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        Kamyonete tutunan patenli Berat, düşünce arkadan gelen otomobilin altında kalarak öldü
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        ANTALYA'da kamyonetin arkasına tutunup, dengesini kaybedince gelen otomobilin altında kalan patenli Berat Bayram (14), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda seyreden kamyonetin arkasına tutunan patenli Berat Bayram, dengesini kaybedince arkasından gelen 07 AYH 995 plakalı otomobilin altında kaldı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Berat, hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

        Ortaokul son sınıf öğrencisi Berat Bayram'ın babası Sefa ile annesi Kıymet Bayram, sabah saatlerinde morga geldi. Cenaze alındığı sırada anne Bayram gözyaşlarına boğulurken, yakınları sayesinde ayakta durabildi. Cenaze defnedilmek üzere Kepez ilçesi Fatih Mezarlığı'na götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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