Kamyonete tutunan patenli Berat, düşünce arkadan gelen otomobilin altında kalarak öldü

Ortaokul son sınıf öğrencisi Berat Bayram'ın babası Sefa ile annesi Kıymet Bayram, sabah saatlerinde morga geldi. Cenaze alındığı sırada anne Bayram gözyaşlarına boğulurken, yakınları sayesinde ayakta durabildi. Cenaze defnedilmek üzere Kepez ilçesi Fatih Mezarlığı'na götürüldü.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda seyreden kamyonetin arkasına tutunan patenli Berat Bayram, dengesini kaybedince arkasından gelen 07 AYH 995 plakalı otomobilin altında kaldı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Berat, hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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