Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığı 29 dereceyi aştı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün deniz suyu sıcaklıkları ölçüm sonuçlarına göre Akdeniz'in özellikle doğusunda deniz suyu sıcaklığı 29 dereceyi aştı. Adana Karataş'ta 29,3 derece rekor ölçüm yapıldı.

Yağışların azaldığı, sıcaklıkların geçen yıllara göre rekor düzeylere çıktığı 2024'ün yaz döneminde deniz suyu sıcaklıklarında da rekor ölçüm sonuçları çıkmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün deniz suyu sıcaklıkları ölçüm raporlarına göre Adana Karataş Balıkçı Barınağı'nda deniz suyu sıcaklığı 29,3 derece olarak ölçüldü.