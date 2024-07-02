Serik'te 'Suriyeli' gerginliği (2)

Antalya'nın Serik ilçesinde bir grubunu Suriyeli sığınmacılara yönelik eyleminin zararı gündüz saatlerinde görüntülere yansıdı. Dün saat 23.00 sıralarında başlayan ve saat 03.00'e kadar süren olaylarda, ilçenin çeşitli bölgelerinde oturan Suriyeli sığınmacıların araçlarına, iş yerlerine ve evlerine taş atılıp zarar verildi. Suriyelilere ait 2 motosiklet, cadde ortasında ateşe verilip yakıldı. Gece meydana gelen olaylarda ev, iş yeri ve motosikletlere verilen zarar, gündüz saatlerinde kameralara yansıdı.

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