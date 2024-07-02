Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik'te 'Suriyeli' gerginliği (2)

        ZARARGÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTIAntalya'nın Serik ilçesinde bir grubunu Suriyeli sığınmacılara yönelik eyleminin zararı gündüz saatlerinde görüntülere yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 11:56 Güncelleme: 02.07.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik'te 'Suriyeli' gerginliği (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZARARGÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir grubunu Suriyeli sığınmacılara yönelik eyleminin zararı gündüz saatlerinde görüntülere yansıdı. Dün saat 23.00 sıralarında başlayan ve saat 03.00'e kadar süren olaylarda, ilçenin çeşitli bölgelerinde oturan Suriyeli sığınmacıların araçlarına, iş yerlerine ve evlerine taş atılıp zarar verildi. Suriyelilere ait 2 motosiklet, cadde ortasında ateşe verilip yakıldı. Gece meydana gelen olaylarda ev, iş yeri ve motosikletlere verilen zarar, gündüz saatlerinde kameralara yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzmanı açıkladı! "Karadeniz ölüyor!" İşte nedeni...
        Uzmanı açıkladı! "Karadeniz ölüyor!" İşte nedeni...
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Geri dönüşüm merkezinde facia! 6 çocuk annesi kadın öldü
        Geri dönüşüm merkezinde facia! 6 çocuk annesi kadın öldü
        Mourinho: 7-8 oyuncu getirmeyeceğiz!
        Mourinho: 7-8 oyuncu getirmeyeceğiz!
        Lüks araçlar, elektronik sigaralar ve uyuşturucu... 13,5 milyar liralık operasyon
        Lüks araçlar, elektronik sigaralar ve uyuşturucu... 13,5 milyar liralık operasyon
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        Şiddetli türbülans: Yolcu uçağı acil iniş yaptı!
        Şiddetli türbülans: Yolcu uçağı acil iniş yaptı!
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
        Otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
        Mourinho'nun dinamosu!
        Mourinho'nun dinamosu!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Sokakta eşini döverken vatandaş geldi! Feci darp!
        Sokakta eşini döverken vatandaş geldi! Feci darp!
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Meksika'da çeteler arasında çatışma!
        Meksika'da çeteler arasında çatışma!
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti

        Benzer Haberler

        Yaz, kış boş kalmayan plajda tatilin günlük maliyeti 1500 liradan başlıyor
        Yaz, kış boş kalmayan plajda tatilin günlük maliyeti 1500 liradan başlıyor
        Serik'te 'Suriyeli' gerginliği
        Serik'te 'Suriyeli' gerginliği
        13,5 milyar liralık 'kaçak', gümrüğe takıldı
        13,5 milyar liralık 'kaçak', gümrüğe takıldı
        Antalya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
        Antalya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
        Kazada hayatını kaybeden baba, anne ve kızı toprağa verildi
        Kazada hayatını kaybeden baba, anne ve kızı toprağa verildi
        Kumluca'da özel gereksinimli gencin polis olma hayali gerçekleştirildi
        Kumluca'da özel gereksinimli gencin polis olma hayali gerçekleştirildi