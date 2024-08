Sokak köpeğinden kaçarken kazada ölen Mahra'nın babası: Başıboş köpeksiz güvenli sokaklar milletimizin olsun

ANTALYA'da sokak köpeğinden kaçarken kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın (9) babası, Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği'nin kurucusu Murat Pınar, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu kanun, insan onurunu ve hayvan refahını koruyarak yaşatacak bir kanun haline gelmiştir. Başıboş köpeksiz güvenli sokaklar milletimizin olsun" dedi.

Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde 5 Mart 2022'de meydana gelen olayda, arazide dolaşan başıboş köpeğin havlamasından korkup, kaçan Mahra Melin'e, İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Ağır yaralanan Pınar, 23 gün sonra yaşamını yitirdi. Sokak hayvanlarının başıboş dolaşmasının daha çok canlar yakacağını belirten baba Murat Pınar, kazadan sonra Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği'ni kurdu.

'KAPIMIZA YEM DÖKER, SU KOYAR, GÖRDÜĞÜMÜZ HER KÖPEĞİ SEVERDİK'

Murat Pınar, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren 17 maddelik, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi, 2 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Murat Pınar, açıklamasında şunları kaydetti:

"Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği, 3 yıl önce birisi 'Bu isimde bir dernek kuracaksın, zorlu bir mücadeleye gireceksin' deseydi güler geçerdim. Yine 3 yıl önce birisi 'Gözünün nuru biricik kızın, Mahra’n, başıboş köpekler sebebiyle çok acı bir şekilde vefat edecek' dese inanmazdım, inanamazdım. Ama keşke biri söyleseydi. Biri sokakta başıboş bırakılan köpeklerin ölüme sebep olabileceğini söyleseydi. İşte, Güvenli Sokaklar Derneği'nin kuruluş amaçlarından biri budur. Kızımı kaybedince fark ettiğim başıboş köpek sorununun çözümü için mücadele etmek, insanları bu sorun hakkında bilinçlendirmek ve başka çocukların aynı sebeple zarar görmesini engellemek. Biz cahildik, biz cahil hayvanseverlerdik. Kapımıza yem döker, su koyar, gördüğümüz her köpeği severdik. Bilemedik bu cehaletin kızımızı bizden alacağını. Her anne baba duysun, tedbirini alsın istedik. Kamu güvenliğinden sorumlu devletimiz bu soruna çare bulsun istedik. Zor bir yola çıktığımızı en başında fark ettik ama dönmedik. Türlü hakarete, iftiraya, itibar suikastına maruz kaldık. Yılmadık. Bize katılanlar oldu, yükümüze her ucundan destek olanlar, elimizi tutanlar, gözyaşımızı silenler oldu. Dernek üyesi, gönüllü, dost, arkadaş, aile olanlar oldu. Talebimiz çok netti, başıboş köpeklerin toplanması, sokakların çocuklar için güvenli hale gelmesi, köpeklerin de huzurlu yuvalara kavuşması. Bu amacıyla derneğimiz Türkiye'de insan hakları ve hayvan refahının temin edilerek korunması için mücadele eden tek sosyal toplum kuruluşudur" dedi.