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        23 kişinin yaralandığı kazada midibüs şoförü tutuklandı

        ANTALYA'nın Kemer ilçesinde midibüs ile iş makinesinin çarpıştığı, 15'i çocuk, 23 kişinin yaralandığı kazanın ardından midibüs şoförü Ahmet Ali Durgun (67), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 14:09 Güncelleme: 29.01.2025 - 14:15
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        23 kişinin yaralandığı kazada midibüs şoförü tutuklandı
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        ANTALYA'nın Kemer ilçesinde midibüs ile iş makinesinin çarpıştığı, 15'i çocuk, 23 kişinin yaralandığı kazanın ardından midibüs şoförü Ahmet Ali Durgun (67), tutuklandı.

        Kiriş Caddesi'nde dün saat 10.00 sıralarında, 15 çocuk, 2 eğitmen ve 9 velinin bulunduğu özel bir firmaya ait Ahmet Ali Durgun'un kullandığı 32 AEC 039 plakalı midibüs ile M.C. idaresindeki iş makinesi çarpıştı. Kazada 15'i çocuk, 23 kişi yaralanırken, midibüste bulunan velilerle şoför Durgun arasında kavga çıktı. Bölgede çalışma yapan ASAT ekipleri araya girerek tarafları ayırdı. 23 yaralı ambulanslarla Kemer Devlet Hastanesi ve ilçe merkezinde bulunan özel hastaneye götürüldü. Yaralı çocuklardan 2'sinde köprücük kemiği ve ön kol kırığı, 1'inde de diz kapağı kırığı tespit edildi. Yaralıların tamamı hastanedeki müdahalelerin ardından taburcu edildi. Midibüs şoförü Ahmet Ali Durgun kazanın ardından darbedildiğini belirterek, şikayetçi oldu.

        Hastanedeki muayenesi sonrası gözaltına alınan Ahmet Ali Durgun, çıkarıldığı mahkemede 'Taksirle yaralama' suçu kapsamında tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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