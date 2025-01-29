Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 şüpheli tutuklandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bir haftada gerçekleştirilen çalışmayla belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 194 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 223 gram esrar, 53 gram kokain, 1860 sentetik uyuşturucu ecza, 125 bin 894 kullanımlık sentetik kannabinoid A4 maddesi, 6 kök kenevir bitkisi, 6 hassas terazi, 8 tabanca, tabancaya ait fişekler ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i tutuklandı.