Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Konyaaltı Sahili'nde birçok kişi güneşlenirken, bazıları ise denize girdi.

Kentte hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı 19 derece, nem oranı ise yüzde 55 olarak ölçüldü.

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazı kişiler denizde yüzdü.

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