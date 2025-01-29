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        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

        Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazı kişiler denizde yüzdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 13:28 Güncelleme: 29.01.2025 - 13:44
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        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu
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        Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazı kişiler denizde yüzdü.

        Kentte hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı 19 derece, nem oranı ise yüzde 55 olarak ölçüldü.

        Güzel havayı fırsat bilenler Konyaaltı ve Lara sahillerinde zaman geçirdi.

        Konyaaltı Sahili'nde birçok kişi güneşlenirken, bazıları ise denize girdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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