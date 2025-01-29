Önce "avcısı" ardından "uzmanı" olduğu mantarı Türkiye'yi gezerek tanıtıyor

BEKİR BEKTAŞ - Ailesiyle mantar topladığı çocukluk yıllarında bilinmeyen mantar türlerini merak eden ve sorularına cevap aramak için çıktığı yolda "mantar uzmanı" olan Ömer Üngör, Türkiye'nin farklı illerinde düzenlediği etkinliklerle mantar türlerini tanıtıyor.

Kendisini "mantar avcısı" olarak tanımlayan Üngör, çocukluk yıllarından itibaren özellikle memleketi Safranbolu'da babasıyla ormanlık alanlarda mantar topladı. Bilinmeyen mantar türlerini sorduğu ailesinden yanıt alamayan Üngör, bunları araştırmaya başladı.

Çocukluğunda başlayan mantar merakı dolayısıyla yerli ve yabancı kaynaklarda araştırmalar yapan Üngör, Türkiye'nin farklı illerindeki mantarları da inceledi.

Edindiği bilgileri paylaşmak isteyen "mantar uzmanı", "Fungi Turkey" adlı bir mantar akademisi çatısı altında etkinlikler düzenliyor.

Etkinliklerde meraklılarla "ava" çıkan Üngör, toplanan mantarları tek tek inceleyerek katılımcılara bilgi veriyor. Üngör, mantar türleri, yenebilir olup olmadıkları, nerelerde bulundukları ve nasıl tüketilmesi gerektiği konularında bilgilerini paylaşıyor.

- "Mantar toplamak için çıkıp ayıdan kaçmak zorunda kaldığım oldu"

İstanbul'da yaşayan Üngör, Antalya'da düzenlenen "mantar avı" etkinliğiyle doğaya çıktığı mantar meraklılarına türler hakkında bilgi verdi.

Ömer Üngör, AA muhabirine, sorularına cevap bulamayan bir çocuk olarak 20 yıl önce başladığı mantar araştırmaları sonucunda binden fazla mantarı tanımlayabilir hale geldiğini anlattı.

Sürecin kendisini bir süre sonra "mantar eğitmeni" olmaya ittiğini kaydeden Üngör, mantar merakıyla Türkiye'yi gezerken keyifli zamanların yanı sıra adrenalin dolu anlar da yaşadığını söyledi.

Unutamadığı anılarından bahseden Üngör, "Yaklaşık 60 santimetre şapka aralığında bir porçini mantarı bulduğum anı hiç unutmuyorum. Mantar toplamak için çıkıp ayıdan kaçmak zorunda kaldığım oldu. Yabani hayatın içinde olunca onları da ürkütmeden mantar toplamak gerekiyor." dedi.

Mantarın halen Türk halkı için yabancı olduğunu dile getiren Üngör, şöyle konuştu: