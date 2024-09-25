Manzarayı izlerken 30 metrelik falezlerden düştü

ANTALYA'da falezlerdeki korkuluklara yaslandığı sırada dengesini kaybedip 30 metreden düşen yabancı uyruklu kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinin Kışla Mahallesi Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. 45 yaşlarında, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek, parkta 'kadınyarı' olarak bilinen yerde korkuluklara yaslanırken dengesini kaybedip yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerden düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Kurtarma aracı ile bölgeye gelen itfaiye ekibi, makaralı halatla falezlerdeki boşluktan inerek, hareketsiz yatan kişiyi kaşık sedye ile yukarıya taşıdı. Ağır yaralı kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.