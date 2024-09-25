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        Manzarayı izlerken 30 metrelik falezlerden düştü

        ANTALYA'da falezlerdeki korkuluklara yaslandığı sırada dengesini kaybedip 30 metreden düşen yabancı uyruklu kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 10:36 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:40
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        Manzarayı izlerken 30 metrelik falezlerden düştü
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        ANTALYA'da falezlerdeki korkuluklara yaslandığı sırada dengesini kaybedip 30 metreden düşen yabancı uyruklu kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinin Kışla Mahallesi Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. 45 yaşlarında, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek, parkta 'kadınyarı' olarak bilinen yerde korkuluklara yaslanırken dengesini kaybedip yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerden düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Kurtarma aracı ile bölgeye gelen itfaiye ekibi, makaralı halatla falezlerdeki boşluktan inerek, hareketsiz yatan kişiyi kaşık sedye ile yukarıya taşıdı. Ağır yaralı kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sokaktan geçerken olayı gören Himmet Arı, "Ben karşıdan geliyordum, arkadaş da köprünün diğer tarafında duruyordu. Elinde sigara olduğunu fark ettim. Elindeki sigaradan bir nefes aldıktan sonra demir korkuluklara yaslandı. Daha sonra aşağıya düştü. Tahminimce yabancı bir şahıstı, madde kullanmış olabilir nasıl olduğunu bilmiyorum" diye konuştu.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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