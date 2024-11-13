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        Düşürdüğü telefonu almak isterken indiği falezlerde yaralanıp, mahsur kaldı

        ANTALYA'da cep telefonunu falezlere düşüren Murat Karaca (61), aşağı inip almak isterken dengesini kaybedip düşünce kayalıklara yuvarlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 12:44 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:50
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        Düşürdüğü telefonu almak isterken indiği falezlerde yaralanıp, mahsur kaldı
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        ANTALYA'da cep telefonunu falezlere düşüren Murat Karaca (61), aşağı inip almak isterken dengesini kaybedip düşünce kayalıklara yuvarlandı. Başından yaralanan Karaca, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Serdengeçti Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan Murat Karaca, falezlere cep telefonunu düşürdü. Karaca, telefonunu alabilmek için falezlere inerken dengesini kaybedip, kayalıklara yuvarlandı. Sabah erken saatlere kadar mahsur kalan Karaca'nın yardım sesini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine ekipler yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, halatlarla kayalıklardan metrelerce inerek Murat Karaca'ya ulaştı ve sedyeyle yukarı çıkardı. Sağlık ekibine teslim edilen Karaca'nın başından yaralandığı görüldü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca, “Aşağı inmeye çalışırken ayağım kaydı. Kayalıklara düştüm" dedi. Murat Karaca, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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