45 yıldır yatağa bağımlı yaşıyor; hayali sahile gitmek

ANTALYA'da Özbek asıllı Feride Mehmetoğlu (45), 5 aylıkken geçirdiği zatürre hastalığının ardından yaşamını yatağa bağlı sürdürüyor. Hayat enerjisini ve umudunu kaybetmeyen Feride Mehmetoğlu, "Hayalim, tek başıma koşmak ve seksek oynamak. Sahilde oturup, kahve ve çay içmek istiyorum" dedi.

Özbekistan'da dünyaya gelen Feride Mehmetoğlu, 5 aylıkken geçirdiği zatürrenin ardından hastaneye kaldırıldı. 1,5 ay hastanede gözlem altında tutulan Feride'ye, iddiaya göre yanlış doz aşı yapılınca felç oldu. Tüm müdahaleye rağmen iyileşemeyen Feride, 45 yıldır yatağa bağlı yaşamını sürdürüyor. Kızıyla Antalya'ya yerleşen, yıllardır Feride'ye gözü gibi baktığını söyleyen Safiye Mehmetoğlu (67), "5 aylıkken zatürre geçirdi. Hastaneye gittik ve uzun süre tedavi gördü. Fakat rahatsızlıkları geçmedi. Bir iğne yapmak istediler. Kanında mikrop olduğunu söylediler. Ama çocuklara vurulan iğne yerine yetişkin ilacı kullanmışlar. Kızımın gözleri kayarken titremeye başladı. Aslında o anda felç geçiriyordu. Korktukları için bize bir şey söylemediler" dedi.

'BELKİ İYİLEŞİR DİYE HALA TEDAVİ ARIYORUZ' 45 yıldır tedavi arayışında olduklarını belirten Safiye Mehmetoğlu, "Allah kızımızı bize bağışladı. Belki iyileşir ve kendine gelir diye hala tedavi arıyoruz. Demek ki kaderi böyle yazıldı. Özbekistan'da doktorlar, bize yanlış yaptıklarını söyledi. Ben de o zaman 22 yaşındaydım. Bir şey anlayacak yaşta değildim. İyileşeceğini, evlenebileceğini ve çocuğunun olabileceğini söylediler. Bizi uzun süre oyaladılar. Rusya'ya gittik. Orada da bir tedavi bulamadık. 2 yıl önce de eşim vefat etti. Babası varken daha mutluyduk. Şimdi oğlum ve gelinim yanımıza taşındı. Ailecek çok mutluyuz. Güzel bir hayatımız var" diye konuştu.