Sivil Havacılık Genel Müdürü Yüksek: Türkiye ICAO'nun en büyük paydaşı olacak

SİVİL Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Türkiye'nin birkaç sene içerisinde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) en büyük paydaşı olacağını belirterek, "Artık ICAO nezdinde kural koyucu, sistem belirleyici bir yapıya ulaşmış oluyoruz. Artık teknolojinin havacılıkta pozitif anlamda nasıl kullanılabileceğini gösteren ender ülkelerden biri olarak kendimizi tanıtma ve ifade etme imkanını gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı Sivil Havacılık Çalışma Grubu 13’üncü Genel Müdürler ve Uzmanlar Toplantısı üye ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 12- 13 Kasım tarihlerinde Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde gerçekleştirildi. Gazetecilere açıklama yapan Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, toplantının çok verimli geçtiğini söyledi. Havacılığın hızlı gelişen ve teknolojinin en yüksek düzeyde yaşandığı bir alan olduğunu belirten Yüksek, "Bu etkinlik, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) ilk defa havacılıkta yapay zeka konseptiyle başlatmış olduğumuz bir etkinlik ve bunun seçilmesi de aslında biraz tesadüf değil. Biz özellikle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar'a defalarca yaptığımız, çalışmaların neler olduğunu, burada artık klasik usulde, eski usuldeki sivil havacılık anlayışının ve yönetiminin daraldığını, yeterli olmadığını, ülkelerin özellikle ICAO'nun 'No Country Left Behind- Hiçbir Ülke Geride Kalmasın' konseptini gerçekleştirmenin teknolojiyi kullanmadan mümkün olmayacağını, bununla ilgili modelimizin ne olduğunu kendisine ifade etmiştik. Çok şükür kendisi de bundan etkilenmiş olacak ki Türkiye'yi bir 'base' olarak, bir başlangıç olarak bu önemli organizasyonun merkezi olarak seçti. Kendisi de gerçekten ekibiyle, 4 direktörüyle beraber bizatihi katılarak, bu etkinliğe verdiği önemi gösterdi. Dolayısıyla bu da aslında Türkiye'nin bu anlamda havacılıkta, sadece taşımacılıkta değil, havacılığın her alanında dünya lideri olması noktasında bir kabuğun her geçen gün olgunlaştığını gösterdi" dedi.