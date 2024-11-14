Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Sivil Havacılık Genel Müdürü Yüksek: Türkiye ICAO'nun en büyük paydaşı olacak

        SİVİL Havacılık Genel Müdürü Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 16:21 Güncelleme: 14.11.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivil Havacılık Genel Müdürü Yüksek: Türkiye ICAO'nun en büyük paydaşı olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVİL Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Türkiye'nin birkaç sene içerisinde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) en büyük paydaşı olacağını belirterek, "Artık ICAO nezdinde kural koyucu, sistem belirleyici bir yapıya ulaşmış oluyoruz. Artık teknolojinin havacılıkta pozitif anlamda nasıl kullanılabileceğini gösteren ender ülkelerden biri olarak kendimizi tanıtma ve ifade etme imkanını gerçekleştirmiş olduk" dedi.

        Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı Sivil Havacılık Çalışma Grubu 13’üncü Genel Müdürler ve Uzmanlar Toplantısı üye ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 12- 13 Kasım tarihlerinde Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde gerçekleştirildi. Gazetecilere açıklama yapan Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, toplantının çok verimli geçtiğini söyledi. Havacılığın hızlı gelişen ve teknolojinin en yüksek düzeyde yaşandığı bir alan olduğunu belirten Yüksek, "Bu etkinlik, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) ilk defa havacılıkta yapay zeka konseptiyle başlatmış olduğumuz bir etkinlik ve bunun seçilmesi de aslında biraz tesadüf değil. Biz özellikle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar'a defalarca yaptığımız, çalışmaların neler olduğunu, burada artık klasik usulde, eski usuldeki sivil havacılık anlayışının ve yönetiminin daraldığını, yeterli olmadığını, ülkelerin özellikle ICAO'nun 'No Country Left Behind- Hiçbir Ülke Geride Kalmasın' konseptini gerçekleştirmenin teknolojiyi kullanmadan mümkün olmayacağını, bununla ilgili modelimizin ne olduğunu kendisine ifade etmiştik. Çok şükür kendisi de bundan etkilenmiş olacak ki Türkiye'yi bir 'base' olarak, bir başlangıç olarak bu önemli organizasyonun merkezi olarak seçti. Kendisi de gerçekten ekibiyle, 4 direktörüyle beraber bizatihi katılarak, bu etkinliğe verdiği önemi gösterdi. Dolayısıyla bu da aslında Türkiye'nin bu anlamda havacılıkta, sadece taşımacılıkta değil, havacılığın her alanında dünya lideri olması noktasında bir kabuğun her geçen gün olgunlaştığını gösterdi" dedi.

        'PLATFORMUMUZU KULLANMAYI TEKLİF ETTİLER'

        Toplantıda sivil havacılık modelini tanıtma imkanı bulduklarını vurgulayan Sivil Havacılık Genel Müdürü Yüksek, "Yeni sivil havacılık modelimizin ICAO'nun konseptlerinin tamamını nasıl çözdüğünü bizatihi görme fırsatları oldu. Sivil havacılıktaki arkadaşlarımız bu sunumları peyderpey gerçekleştirdiler ve inanılmaz bir tepki verdi, gerçekten hayranlıkla bunu izlediğini ifade etti. Her türlü, her noktada beraber hareket etmek için sabırsızlandığını ifade etti. Ayrıca profesyonellerin yetiştirilmesi noktasında ICAO'nun mevcut programının daha üstünde bir sistemin burada olduğunu gördüklerini, oradaki direktör bizatihi ifade etti. Ve bizim sistemimizin tüm detaylarındaki, tüm soruların cevaplarını aldı ve platformumuzu kullanmayı teklif ettiler. Bu tabii bizim için çok gurur verici bir şey. İnşallah birlikteliğimiz ve beraber hareket etmemiz noktasında, biz belki ICAO'nun bir konsey üyesi olmasak da aslında ICAO'nun en büyük paydaşı olarak, birkaç sene içerisinde herkes bu rolü aldığımızı görecek. Bu aslında ötekilerden de önemli olacak çünkü biz burada artık ICAO nezdinde kural koyucu, sistem belirleyici bir yapıya ulaşmış oluyoruz. Sonuç olarak biz artık teknolojinin havacılıkta pozitif anlamda nasıl kullanılabileceğini gösteren ender ülkelerden biri olarak kendimizi tanıtma ve ifade etme imkanını bu toplantı, seminerle beraber gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        Mauro Icardi'yi şikâyet etti
        Mauro Icardi'yi şikâyet etti
        17 yaşındaki İnci derede ölü bulunmuştu! Ağabeyi konuştu!
        17 yaşındaki İnci derede ölü bulunmuştu! Ağabeyi konuştu!
        İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi
        İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi
        Yumurta neden kırıldı?
        Yumurta neden kırıldı?
        Şengül hemşireyi hayattan koparan kaza: Kaldırımda yürürken otomobil ezdi
        Şengül hemşireyi hayattan koparan kaza: Kaldırımda yürürken otomobil ezdi
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        Üzerine tamirini yaptığı asansör düştü!
        Üzerine tamirini yaptığı asansör düştü!
        Üniversiteli motokuryenin ölümünden trajedi çıktı!
        Üniversiteli motokuryenin ölümünden trajedi çıktı!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!
        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        Guardiola peşinde!
        Guardiola peşinde!
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?

        Benzer Haberler

        Antalya'da lise mezunu seyyar 'güzellik uzmanı', VIP minibüsünde yakalandı...
        Antalya'da lise mezunu seyyar 'güzellik uzmanı', VIP minibüsünde yakalandı...
        Antalya Havalimanı'nda 10 aylık yolcu trafiği 35 milyonu aştı
        Antalya Havalimanı'nda 10 aylık yolcu trafiği 35 milyonu aştı
        Dünya turizmine yön verenler Antalya'da "Resort Turizm Kongresi"nde buluşac...
        Dünya turizmine yön verenler Antalya'da "Resort Turizm Kongresi"nde buluşac...
        Kaş Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürdü
        Kaş Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürdü
        Tarım fuarı Growtech, 20 Kasım'da Antalya'da açılacak
        Tarım fuarı Growtech, 20 Kasım'da Antalya'da açılacak
        Evde ölü bulunan İranlı 3 kardeşin ablaları, cenazeleri almaya gelemeyecek
        Evde ölü bulunan İranlı 3 kardeşin ablaları, cenazeleri almaya gelemeyecek