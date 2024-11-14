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        Antalya'da lise mezunu seyyar 'güzellik uzmanı', VIP minibüsünde yakalandı (2)

        ADLİKONTROLLE BIRAKILDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtıp, güzellik merkezine dönüştürdüğü minibüste uygulamalar yapan R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 16:12 Güncelleme: 14.11.2024 - 16:12
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        Antalya'da lise mezunu seyyar 'güzellik uzmanı', VIP minibüsünde yakalandı (2)
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        ADLİKONTROLLE BIRAKILDI

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtıp, güzellik merkezine dönüştürdüğü minibüste uygulamalar yapan R.G.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sevk edildiği adliyede savcı tarafından ifadesi alınan R.G. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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