Antalya'da lise mezunu seyyar 'güzellik uzmanı', VIP minibüsünde yakalandı (2)

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtıp, güzellik merkezine dönüştürdüğü minibüste uygulamalar yapan R.G.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sevk edildiği adliyede savcı tarafından ifadesi alınan R.G. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrolle serbest bırakıldı.

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