Wanda Nara, Mauro Icardi'yi şikâyet etti
Wanda Nara, boşanma aşamasında olduğu Mauro Icardi hakkında karakola giderek şikâyette bulundu
Boşanma aşamasında olan Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor.
Çalkantılı evlilikleriyle sık sık gündeme gelen çift arasında yaşananlar, Wanda Nara'nın daha boşanmadan Rapçi L - Gante ile aşk yaşamaya başlamasıyla başka bir boyuta evrilmişti.
Mauro Icardi, lige milli ara verilmesi nedeniyle geçtiğimiz günlerde takım arkadaşları Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile birlikte Arjantin'e gitti.
Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Mauro Icardi, Wanda Nara'nın evine giderek eşiyle görüşmek istedi. Nara, görüşmek istemeyince bir tartışma çıktı.
Bunun üzerine Wanda Nara, Mauro Icardi hakkında karakola giderek şikâyette bulundu.