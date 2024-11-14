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        Haberler Magazin Wanda Nara, Mauro Icardi'yi şikâyet etti - Magazin haberleri

        Wanda Nara, Mauro Icardi'yi şikâyet etti

        Wanda Nara, boşanma aşamasında olduğu Mauro Icardi hakkında karakola giderek şikâyette bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 16:02 Güncelleme: 14.11.2024 - 16:37
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        Mauro Icardi'yi şikâyet etti
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        Boşanma aşamasında olan Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor.

        Çalkantılı evlilikleriyle sık sık gündeme gelen çift arasında yaşananlar, Wanda Nara'nın daha boşanmadan Rapçi L - Gante ile aşk yaşamaya başlamasıyla başka bir boyuta evrilmişti.

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        Mauro Icardi, lige milli ara verilmesi nedeniyle geçtiğimiz günlerde takım arkadaşları Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile birlikte Arjantin'e gitti.

        Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Mauro Icardi, Wanda Nara'nın evine giderek eşiyle görüşmek istedi. Nara, görüşmek istemeyince bir tartışma çıktı.

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        Bunun üzerine Wanda Nara, Mauro Icardi hakkında karakola giderek şikâyette bulundu.

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        #Mauro Icardi
        #Wanda Nara
        #gözaltı
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