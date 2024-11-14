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        Tarım fuarı Growtech, 20 Kasım'da Antalya'da açılacak

        Bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek Growtech Antalya Tarım Fuarı, 20-23 Kasım tarihlerinde yerli ve yabancı sektör profesyonellerini ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 12:26 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:26
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        Tarım fuarı Growtech, 20 Kasım'da Antalya'da açılacak
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        Bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek Growtech Antalya Tarım Fuarı, 20-23 Kasım tarihlerinde yerli ve yabancı sektör profesyonellerini ağırlayacak.

        Örtü altı tarım sektöründeki ulusal ve uluslararası firmaların bir araya geleceği fuar ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

        Fuarda ziyaretçiler, "Sürdürülebilir Yaşam Hakkı için Tarım", "Tarımda Kadın Eli ve Sürdürülebilirlik", "Gen Düzenleme ile Toplumsal Devrim", "Türk Devletlerinde Tarım Ticareti ve Fırsatlar", "Türkiye ve Rusya'da Seracılık" gibi oturumlarla alanında uzman isimler tarafından bilgilendirilecek.

        Growtech Fuar Direktörü Engin Er, yaptığı açıklamada, örtü altı tarım sektöründe yenilikçi, çözüm odaklı ve verimli sonuçlar elde edilmesini hedeflediklerini söyledi.

        Fuara uluslararası katılımcı ve ziyaretçi ilgisinin katlanarak devam ettiğini belirten Er, "Katılımcılarımıza benzersiz iş birliği, yeni iş olanakları, ortaklıklar yaratarak tarım sektörünün büyümesine katkıda bulunuyoruz. Bu yıl toplam katılımcı firma sayımız 684, toplam katılımcı sayımızın yüzde 40'ı yurt dışından. Ayrıca 161 ülkeden de ziyaretçi bekliyoruz." dedi.

        Her yıl olduğu gibi Almanya, Hollanda, İspanya ve Güney Kore gibi tarımda öncü ülkelerin, fuarda pavyonlarıyla yer alacağını dile getiren Er, "Global tarım teknolojileri ve yeniliklerini tanıtacak. Çin, bu yıl en yüksek katılımıyla 97 firmasıyla fuarda bulunacak. Hindistan ise bu yıl ilk kez katılım sağlayacak. İş hacmi hedeflerimizi her geçen yıl daha da güçlendiriyoruz" diye konuştu.

        Fuar kapsamında çevre dostu projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Er, "Katılımcılarımızın stantlarının çevre dostu ve tekrar kullanılabilir tasarımlarda olmasına önem veriyoruz. Ayrıca, enerji tasarruflu aydınlatma seçeneklerine ve elektrikli ürünlerin kullanımında sorumlu yaklaşımlara da teşvik ediyoruz. Kağıt broşürlerin kullanımını azaltmak amacıyla da dijital platformlarda varlığımızı güçlendirdik." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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