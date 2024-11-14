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        Kaş Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürdü

        Kaş Belediyesi, mahallelerde stabilize yol çalışmalarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 14:03 Güncelleme: 14.11.2024 - 14:05
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        Kaş Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürdü
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        Kaş Belediyesi, mahallelerde stabilize yol çalışmalarına devam etti.

        Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha rahat ve güvenli ulaşıma kavuşmasını sağlamak için mahallelerde mesai harcıyor.

        Bu kapsamda Gökçeören Mahallesi Baldıraz, Mumuda, İzne mevkileri, Kemer Mahallesi Sinekçi mevkisi ve Doğantaş Mahallesi'nde stabilize yol ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Gökçeören'de 13 kilometre, Sinekçi'de 10 kilometre, Doğantaş'ta ise 8 kilometre olmak üzere, toplam 31 kilometrelik yol stabilize yapılacak.

        Mahalle sakinleri, kış mevsimi öncesi ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için yapılan çalışmalar nedeniyle Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan’a teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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