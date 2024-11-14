Kaş Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürdü

Kaş Belediyesi, mahallelerde stabilize yol çalışmalarına devam etti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha rahat ve güvenli ulaşıma kavuşmasını sağlamak için mahallelerde mesai harcıyor.

Bu kapsamda Gökçeören Mahallesi Baldıraz, Mumuda, İzne mevkileri, Kemer Mahallesi Sinekçi mevkisi ve Doğantaş Mahallesi'nde stabilize yol ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.