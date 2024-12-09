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        Otomobiliyle kaldırımda yürüyenleri ezdiği anlar kamerada; 1'i bebek 3 yaralı

        ANTALYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımda bebek arabasında bulunan 1'i bebek 3 kişiyi ezip, yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 20:05 Güncelleme: 09.12.2024 - 20:10
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        Otomobiliyle kaldırımda yürüyenleri ezdiği anlar kamerada; 1'i bebek 3 yaralı
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        ANTALYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımda bebek arabasında bulunan 1'i bebek 3 kişiyi ezip, yaraladı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi, Hastane Caddesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobiliyle kaldırıma çıktı. O sırada kaldırımda bebek arabasıyla yürüyen 2 kişi, otomobilin altında kaldı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilin altında kalan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ve 1 bebek, hastaneye kaldırıldı. Diğer yandan kaza anı çevredeki dükkanların güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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