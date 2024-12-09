Otomobiliyle kaldırımda yürüyenleri ezdiği anlar kamerada; 1'i bebek 3 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi, Hastane Caddesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobiliyle kaldırıma çıktı. O sırada kaldırımda bebek arabasıyla yürüyen 2 kişi, otomobilin altında kaldı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilin altında kalan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ve 1 bebek, hastaneye kaldırıldı. Diğer yandan kaza anı çevredeki dükkanların güvenlik kamerasına yansıdı.

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