1000 TL alacağını istedi, dövülerek öldürüldü (3)

Antalya’da1000 TL'lik alacağını isteyen iş arkadaşı Nuri Karakuş'u darbederek ölümüne neden Mehmet Dönük, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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