'Sevgilime kim yazdı' diye girdiği oto yıkamacıda ateş açtı; 17 yaşındaki Şükrü öldü

ANTALYA'da3 arkadaşı ile oto yıkamacıya gelen B.A. (28), "Sevgilime kim yazdı" diyerek tabancayla ateş etti. Mermilerin isabet ettiği işletme sahibi Haydar Sarp (22) yaralandı, göğüs kısmından ağır yaralanan Şükrü Alkaş (17) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi Termessos Bulvarı'nda yer alan oto yıkama dükkanında meydana geldi. B.A., 3 arkadaşıyla oto yıkama dükkanına gelerek "Sevgilime kim yazdı" diye bağırıp yanında taşıdığı tabancayla ateş ederek kaçtı. Tabanca seslerini duyanlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS, ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Ekipler, bacağından yaralanan işletme sahibi Haydar Sarp ile göğüs kısmından ağır yaralanan çalışan Şükrü Alkaş'a ilk müdahalesini yaptıktan sonra yakınlarda bulunan hastaneye kaldırdı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, Şükrü Alkaş, hastanede hayatını kaybetti. Şükrü Alkaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Alkaş'ın cansız bedeni sabah saatlerinde işlemlerinin ardından amcası ve yakınlarına defnedilmek üzere teslim edildi.