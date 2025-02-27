Atık temizliği yapıp, 'Plastik Gerçekleri' raporu hazırladılar

EKOLOJİK Araştırmalar Derneği (EKAD) öncülüğünde iki yıldır sürdürülen 'Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular' projesi kapsamında hazırlanan raporda; yıllık küresel üretim miktarı 380 milyon tonu aşan plastiklerin en az yarısının tek kullanımlık olduğu, 2039 yılına kadar iki kat artacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Antalya sahillerinde iki yıldır devam eden 'Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular' proje kapsamında EKAD gönüllüleri, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Antalya Büyükşehir Belediyesi gibi kurumların desteğiyle Konyaaltı, Lara, Belek plajlarında plastik atık temizliği etkinlikleri düzenlendi. EKAD Proje Koordinatörü Deniz Candaş, hazırladıkları 'Plastik Gerçekleri' adlı raporda, plastiğin yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiğine dikkati çekerek, özellikle tek kullanımlık plastiklerdeki artışın küresel plastik kirliliği krizine yol açtığını açıkladı. Her yıl milyonlarca ton plastik atığın doğaya karıştığını belirten Candaş, “Bu durum tüm ekosistemleri ve biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor. Plastiklerin yıkım ürünlerinin ve içerdikleri sayısız katkı maddesinin besin zincirlerine girmesi, insan dahil birçok canlıda sağlık sorunları yaratıyor. Toplama ve imha maliyetleri giderek artarken, birçok sektör bu kirlilikten olumsuz etkileniyor" dedi.

PLASTİKSİZ YAŞAM, GERÇEKÇİ BİR HEDEF DEĞİL

Tamamen plastiksiz bir hayatın gerçekçi bir hedef olmadığını belirten Deniz Candaş, “Özellikle bazı önemli sektörler için plastik neredeyse vazgeçilmez bir malzemeyken. Günlük hayatımızdan plastikleri tamamen çıkarmak mümkün olmasa bile bazılarının yerine koyabileceğimiz alternatifler var. Amacımız, plastikler ve yarattıkları kirlilik konusunda farkındalık kazandırmak, plastik kirliliğinin önüne geçmek için neler yapılabileceğine dair örnekler vermek ve daha sürdürülebilir bir yaşam için alternatif yollar sunmak" diye konuştu.

NANOPLASTİK SORUNU BÜYÜYOR

Kimyasal yapılarındaki güçlü bağlar nedeniyle plastiklerin biyolojik ya da kimyasal süreçte parçalanmasının yüzlerce yıl alabildiği belirtilen raporda, “Güneş ışığı (UV), nem ve sıcaklık değişiklikleri gibi etkenlerle gittikçe daha küçük parçacıklara ayrılıp su kaynaklarına ve topraklara karışarak kirliliğe yol açıyor. Plastiklerin yıkımı sonucu oluşan ve boyutu 5 milimetreden küçük parçacıklara mikroplastik, 1 mikrometreden daha küçük parçacıklara da nanoplastik deniyor. Çevre ve sağlık açısından esas sorunu yaratan da yüz yıllarca doğada kalabilen bu yıkım ürünleri" denildi.