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        Antalya'da Enerji Okuryazarlığı eğitimleri başlıyor

        CK Enerji Akdeniz Elektrik'in 'Enerji Okuryazarlığı' projesi, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nda da Antalya'da çocuklarla buluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:00 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:05
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        Antalya'da Enerji Okuryazarlığı eğitimleri başlıyor
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        CK Enerji Akdeniz Elektrik’in ‘Enerji Okuryazarlığı’ projesi, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nda da Antalya’da çocuklarla buluştu. 5 ilçede toplam 20 okulda Enerji Okuryazarlığı eğitimlerinin başlaması için CK Enerji Akdeniz Elektrik ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokole imza atıldı.

        Sürdürülebilir bir gelecek için enerjinin verimli ve tasarruflu kullanımının önemini küçük yaşlarda genç zihinlere yerleşmesi hedefi ile ‘Enerji Okuryazarlığı’ projesini hayata geçiren şirket, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nda çocuklarla buluştu.

        21 Şubat'ta CK Enerji Akdeniz Elektrik ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, bu dönemde Antalya’nın 5 ilçesinde, 20 okulda Enerji Okuryazarlığı eğitimlerine başlanacak. Protokol kapsamında Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ilkokullarda 3. ve 4. sınıf öğrencilerine elektrik nedir, nasıl üretilir, güvenli elektrik kullanımı, enerji verimliliği, evde ve okulda enerji tasarrufu nasıl yapılır gibi konular anlatılacak.

        ‘DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ’

        İmza töreninde konuşan Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında bilinçlenmesi, daha yaşanabilir bir dünya için büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda CK Enerji Akdeniz Elektrik ile iş birliği içinde başlattığımız Enerji Okuryazarlığı Projesi, öğrencilerimize enerji kaynaklarını bilinçli kullanma ve tasarruf alışkanlıkları kazandırma noktasında önemli bir fırsat sunuyor. Antalya’nın 5 ilçesinde 20 okulda uygulanacak bu proje ile öğrencilerimiz, günlük hayatlarında enerjiyi nasıl daha verimli kullanabileceklerini öğrenirken aynı zamanda çevresel sorumluluk bilinci kazanacaklar. Eğitim yoluyla kalıcı ve bilinçli davranış değişiklikleri oluşturmanın önemine inanıyor, bu projeye katkı sunan CK Enerji Akdeniz Elektrik’e iş birlikleri için teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin bu eğitimden en iyi şekilde faydalanmalarını diliyor, emeği geçen tüm öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

        ‘KARBON AYAK İZİNİN NE DEMEK OLDUĞUNU ANLATACAĞIZ’

        CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç, enerji kaynaklarının verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve bu alanda bilinçli nesiller yetiştirilmesi için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, “İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız iş birliği kapsamında, çocuklarımızı evde ve okulda enerjiyi tasarruflu kullanmak için neler yapılabileceği konusunda bilgilendirmeye çalışacağız. CK Enerji olarak bu yıl çocuklarımıza ‘Başka Dünya Yok!’ projemiz çerçevesinde karbon ayak izinin ne demek olduğunu, sürdürülebilir bir dünya için toplumdaki her kesime görev düştüğünü de anlatacağız. Hedefimiz küçük yaşlarda oluşacak bilinçli enerji kullanım alışkanlığı ile hem bugünümüz hem de geleceğimiz için bir farkındalık sağlamak. Bu amaçla çıktığımız bu yolda, okullarımızda Enerji Okuryazarlığı eğitimleri için bize fırsat veren başta Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz’a ve emeği geçen il milli eğitim müdürlüğü ilgili kadrolarına teşekkürlerimizi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

        AKDENİZ BÖLGESİNDE 20.000 ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

        Şirket, 2018 yılında tüketicilerin bilinçli enerji kullanımı için ‘Enerji Okuryazarlığı Projesi’ni devreye aldı. Tüketicilerin elektrik faturasındaki kalemleri tek tek görmesine olanak veren ‘şeffaf fatura’, elektrikli ev aletlerinin ne kadar elektrik tükettiğini gösteren ‘tüketim hesaplama butonu’, bilinçli elektrik kullanımını desteklemek üzere ‘tüketici kitapçığı ve tasarruf önlemleri’ gibi çeşitli adımları bulunan proje ile 2019 yılından bu yana Akdeniz bölgesinde ilk ve orta öğretime giden yaklaşık 20.000 öğrenciye ulaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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