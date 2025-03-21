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        Antalya'da 'İmamoğlu' gerginliği (3)

        YÜZLERİNETURUNÇ SÜRDÜLERAntalya'da polisin biber gazıyla müdahale ettiği göstericiler, kaldırım ve refüjlerdeki turunç ağaçlarından meyve toplayarak karşılık verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:07 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:10
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        Antalya'da 'İmamoğlu' gerginliği (3)
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        YÜZLERİNETURUNÇ SÜRDÜLER

        Antalya'da polisin biber gazıyla müdahale ettiği göstericiler, kaldırım ve refüjlerdeki turunç ağaçlarından meyve toplayarak karşılık verdi. Göstericiler, biber gazının etkisinden kurtulmak için yüzlerine turunç sürdü. Antalya'nın kaldırım ve refüjlerinde bulunan turunç ağaçlarının portakalı andıran meyvesi, sadece reçel olarak tüketilebiliyor. Antalya dışından gelen birçok ziyaretçinin portakal zannettiği bu meyvenin tadı oldukça acı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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