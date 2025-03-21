Antalya'da 'İmamoğlu' gerginliği (3)

YÜZLERİNETURUNÇ SÜRDÜLER

Antalya'da polisin biber gazıyla müdahale ettiği göstericiler, kaldırım ve refüjlerdeki turunç ağaçlarından meyve toplayarak karşılık verdi. Göstericiler, biber gazının etkisinden kurtulmak için yüzlerine turunç sürdü. Antalya'nın kaldırım ve refüjlerinde bulunan turunç ağaçlarının portakalı andıran meyvesi, sadece reçel olarak tüketilebiliyor. Antalya dışından gelen birçok ziyaretçinin portakal zannettiği bu meyvenin tadı oldukça acı.