Yenilenen Antalya Havalimanı'nı, Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak

ANTALYA Havalimanı'nda yolcu kapasitesinin 35 milyondan 82 milyona çıkarıldığı genişletilen iç ve dış hat terminallerinin açılışı, 12 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Antalya Havalimanı'nda 2022 yılı Aralık ayındaki ihalesi yapılan ve 5 Ocak 2023'te ihaleyi kazanan firmaya yer teslimiyle başlanan inşaat çalışmaları, yüzde 99 oranında tamamlandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün (DHMİ) ihalesiyle yolcu kapasitesi 35 milyondan 82 milyona yükselecek Antalya Uluslararası Havalimanı'nda; 90 bin 143 metrekare olan Terminal-2 binası 224 bin metrekareye, 36 bin 859 metrekare olan İç Hatlar Terminali ise 75 bin metrekareye çıkartıldı. Bu yatırımlarla Antalya Havalimanı'nın yolcu kapasitesi de yıllık 35 milyondan 82 milyona yükseltildi. Genişletilen iç ve dış hat terminallerinin açılışı, 12 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

Toplamda 750 milyon avroluk yatırımla havacılık sistemlerindeki altyapıların yenilenmesi de dahil toplamda iki etaptan oluşan genişleme projesi kapsamında dış ve iç hat terminallerinin genişletilmesinin yanı sıra yeni yolcu köprüleri, yeni apronlar, yeni park yerleri, hangarlar bölgesi, iç hatlar terminalinin büyütülmesi, genel havacılık terminali, VIP, devlet konukevi, başmüdürlük binası, cami, kule, uçak bakım hangarları, akaryakıt ikmal tesisleri yer alıyor.