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        Yenilenen Antalya Havalimanı'nı, Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak

        ANTALYA Havalimanı'nda yolcu kapasitesinin 35 milyondan 82 milyona çıkarıldığı genişletilen iç ve dış hat terminallerinin açılışı, 12 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 12:19 Güncelleme: 07.04.2025 - 12:25
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        Yenilenen Antalya Havalimanı'nı, Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak
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        ANTALYA Havalimanı'nda yolcu kapasitesinin 35 milyondan 82 milyona çıkarıldığı genişletilen iç ve dış hat terminallerinin açılışı, 12 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

        Antalya Havalimanı'nda 2022 yılı Aralık ayındaki ihalesi yapılan ve 5 Ocak 2023'te ihaleyi kazanan firmaya yer teslimiyle başlanan inşaat çalışmaları, yüzde 99 oranında tamamlandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün (DHMİ) ihalesiyle yolcu kapasitesi 35 milyondan 82 milyona yükselecek Antalya Uluslararası Havalimanı'nda; 90 bin 143 metrekare olan Terminal-2 binası 224 bin metrekareye, 36 bin 859 metrekare olan İç Hatlar Terminali ise 75 bin metrekareye çıkartıldı. Bu yatırımlarla Antalya Havalimanı'nın yolcu kapasitesi de yıllık 35 milyondan 82 milyona yükseltildi. Genişletilen iç ve dış hat terminallerinin açılışı, 12 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

        YAPILAN ÇALIŞMALAR

        Toplamda 750 milyon avroluk yatırımla havacılık sistemlerindeki altyapıların yenilenmesi de dahil toplamda iki etaptan oluşan genişleme projesi kapsamında dış ve iç hat terminallerinin genişletilmesinin yanı sıra yeni yolcu köprüleri, yeni apronlar, yeni park yerleri, hangarlar bölgesi, iç hatlar terminalinin büyütülmesi, genel havacılık terminali, VIP, devlet konukevi, başmüdürlük binası, cami, kule, uçak bakım hangarları, akaryakıt ikmal tesisleri yer alıyor.

        108 olan uçak park pozisyonu, yeni apron sahaları ile 176'ya çıkarıldı. Mevcut VIP Terminali 690 metrekareden 2 bin metrekareye yükseldi. Genel Havacılık Terminali 1200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye genişletildi. Havalimanında ayrıca 2 bin metrekarelik Devlet Konuk Evi, 5 bin metrekarelik DHMİ Hizmet Binası ve lojmanları yer alıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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