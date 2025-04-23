Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        60 yaşında kronometreye meydan okuyor

        ANTALYA'da yaşayan Arzu Süer (60), 10 yıldır yaptığı muay thai ve koşu sporları sayesinde yıllara meydan okuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 10:32 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        60 yaşında kronometreye meydan okuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'da yaşayan Arzu Süer (60), 10 yıldır yaptığı muay thai ve koşu sporları sayesinde yıllara meydan okuyor. 2 çocuk annesi Süer, spor sayesinde hem fiziksel hem ruhsal açıdan genç kaldığını söyledi.

        Kick boks ve muay thaiye 50 yaşında başlayan Arzu Süer, ilk denemesinde aldığı keyfin ardından düzenli ders almaya başladı. 10 yıl içinde kendini geliştiren Süer, ayı zamanda koşu ile de ilgileniyor. 10 kilometreyi 50 dakikada koşan Arzu Süer, 21 kilometre koşusunda da derece elde etti. Son olarak 21 kilometrede en iyi derecesine ulaşan Süer, 1 saat 52 dakikada finale ulaştı. Spor sayesinde yaşının çok altında gösterdiğini belirten Arzu Süer, genç kalmanın sırrının spor olduğunu söylüyor.

        'SPOR, GÖRÜNÜŞÜME DE OLUMLU YANSIYOR'

        Düzenli antrenman ve disiplini sayesinde kendisini her geçen gün daha iyi hissettiğini ifade eden Süer, “10 yıldır düzenli kick boks ve muay thai yapıyorum. Sporu hiç aksatmadan hayatıma dahil ettim ve bu durum hayatımın her alanına yansıyor. Aynı zamanda koşuyorum. Başlarda arkadaşım ile birlikte merak ediyor, 'Acaba yapabilir miyiz' diye düşünüyorduk. Çünkü uzaktan bakınca muay thai, aklımızda olmayan bir spordu. Ama denedikten sonra bütün negatif enerjimin gittiğini hissettim. Bu spor beni adeta bağımlı yaptı. Antrenmanlardan sonra kendimi tamamen yenilenmiş ve farklı bir insan gibi hissediyorum. Gerçekten çok keyif alıyorum, tüm stresimi atıyorum. Spor, görünüşüme de olumlu yansıyor. Bu da benim motivasyonumu artırıyor" dedi.

        DERECELERİNİ HER YIL KATLADI

        Koşuda katıldığı her yarışmada derecelerini artıran Arzu Süer, “10 kilometre koştum. En iyi derecem 50 dakikaydı. Bir gün kızlarım, 'Anne, neden 21 kilometre denemiyorsun' dedi. Kızlar için katıldım. İlk 21 kilometrelik koşumda yarışı 2 saat 2 dakikada bitirdim. Süreme ben bile şaşırdım çünkü 2 saat 30 dakikadan önce bitiremem sanıyordum. Daha sonra tekrar katıldım ve her seferinde daha iyi olmaya çalıştım. Bu yıl ise en iyi derecemi 1 saat 52 dakika 30 saniye olarak yaptım" diye konuştu.

        'DİSİPLİN VE İSTİKRAR HAYATIMDAKİ EN BÜYÜK BAŞARI'

        Süer, sporu hayatının merkezine aldığını ve başarıların art arda geldiği şu sözlerle ifade etti:

        “Dışarıdan da çok olumlu tepkiler alıyorum. Beni tanımayan kişiler genelde spor hocası olduğumu sanıyor. Yaşımı söylediğimde ise insanlar çok şaşırıyor. Çünkü oldukça hareketli ve enerjik bir insanım. Spor dışında da aktif bir yaşamım var. Erken kalkarım, günlük işlerimi kendim yaparım. Sadece sporla sınırlı bir hayatım yok ama spor benim için çok değerli. Ailem her zaman en büyük destekçim oldu. Onlar bana inandığı için ben de daha cesaretle hedeflerime ilerliyorum. Şimdiki hedefim 42 kilometrelik maraton koşmak. Ayrıca muay thaide yarışmalara da katılmak isterim ama yaş ve kilo kategorileri nedeniyle bana uygun yarışmacı pek bulunamıyor. Yaşa takılıp kalmasınlar. Yeter ki isteyin, zaman ayırın ve antrenmanları düzenli ve disiplinli yapın. Disiplin ve istikrar benim hayatımdaki en büyük başarıdır."

        'DÜNYADA ÖRNEK OLACAK DÜZEYDE'

        Arzu Süer'in eğitmenliğini yapan Muay Thai Milli Takım Antrenörü Yasin Urlu, “Arzu Hanım ile yollarımız 2014 yılında kesişti. Daha önce pilates ile ilgilenmiş biri olarak muay thai gibi sert bir branşı merak etmesi ilginç gelmişti. İlk derse girdikten sonra 'Tam bana göre bir spor' dedi. Hiç zorlanmadan uyum sağladı. Şu anda 10 yılı geride bıraktık. 10'uncu yıl için pasta bile kestik. Arzu Hanım, özel bir sağlık durumu, seyahat ya da yurt dışı gibi istisnai durumlar dışında antrenmanlarını hiç aksatmadı. Yılın yaklaşık 130 gününde bizimle aktif şekilde antrenman yaptı. Haftanın 3 günü çalışıyoruz, zaman zaman 5 güne çıktığı da oluyor. Yaşına göre Türkiye'de bir numara diyebileceğim sporculardan biri. Çünkü bu kadar istikrarlı sporcu sayısı çok az. Yaşına rağmen gösterdiği azim ve bağlılık bana göre dünyada örnek olacak düzeyde. Bu yaşta bu kadar tutkuyla spora bağlı kalan birini bulmak neredeyse imkansız" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        Papa Francis'in naaşı cenaze töreni öncesinde Aziz Petrus'ta
        Papa Francis'in naaşı cenaze töreni öncesinde Aziz Petrus'ta
        ABD'den Çin konusunda ılımlı mesajlar
        ABD'den Çin konusunda ılımlı mesajlar
        Vahşete kurban gitmeseydi bugün 15 yaşına girecekti!
        Vahşete kurban gitmeseydi bugün 15 yaşına girecekti!
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Kadın yazılımcıdan tuzak! Sahtekarlar iki sevgili çıktı!
        Kadın yazılımcıdan tuzak! Sahtekarlar iki sevgili çıktı!
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Kayıp filmler
        Kayıp filmler
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri! Yeniden lav püskürttü
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri! Yeniden lav püskürttü
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."

        Benzer Haberler

        Demre'de çocuk şenliği düzenlendi
        Demre'de çocuk şenliği düzenlendi
        Demre'de çevre temizliği yapıldı
        Demre'de çevre temizliği yapıldı
        Demre protokolü koltuklarını çocuklara devretti
        Demre protokolü koltuklarını çocuklara devretti
        Türkiye Turizm Tedarik Ege Buluşması Bodrum'da düzenlenecek
        Türkiye Turizm Tedarik Ege Buluşması Bodrum'da düzenlenecek
        Elmalı'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Elmalı'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Serik'te resim yarışmasında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
        Serik'te resim yarışmasında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi