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        Misina ve çuvala dolanan yavru deniz kaplumbağasını balıkçılar kurtardı

        ANTALYA'nınAlanya ilçesinde amatör balıkçılar, tekneyle açıldıkları denizde misina ve çuvala dolanmış halde buldukları yavru deniz kaplumbağasını kurtarıp, suya bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 13:27 Güncelleme: 10.05.2025 - 13:30
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        Misina ve çuvala dolanan yavru deniz kaplumbağasını balıkçılar kurtardı
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        ANTALYA'nınAlanya ilçesinde amatör balıkçılar, tekneyle açıldıkları denizde misina ve çuvala dolanmış halde buldukları yavru deniz kaplumbağasını kurtarıp, suya bıraktı.

        Oba Mahallesi açıklarında dün bir grup amatör balıkçı, su yüzeyinde çuval ve misinaya dolanmış yavru deniz kaplumbağasını gördü. Tekneye aldıkları kaplumbağayı bıçakla kestikleri çuvaldan kurtaran balıkçılar, boynuna dolanmış misinayı da çıkardı. Balıkçılar ardından deniz kaplumbağasını denize bıraktı. Balıkçılar, deniz kaplumbağasını kurtarma anlarını cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülerde; misina ve çuvalı keserken tedirgin olan balıkçıların deniz kaplumbağasını bırakması ve "Bizim köylü hadi yürü" demesi yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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