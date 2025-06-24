Kendisini öldürmeye çalışan komşusuna ilk davadan ceza çıkmadı; tepki gösterdi

ANTALYA'daTezcan K.'yi (36) elektrikli düzenekle öldürmeye çalışan, evinin kapısını ateşe veren Serhan Kaynar (52), 'Mala zarar verme' suçundan açılan davada bipolar bozukluğu raporu gerekçesiyle ceza almadı. Kaynar'ın 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandığı dava sürerken; şikayetçi Tezcan K., "Diğer davada da sağlık raporu gerekçesiyle serbest kalırsa, başımıza yeniden bir şey gelmesinden çok korkuyorum" dedi.

Varlık Mahallesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında oturan Serhan Kaynar, iddiaya göre daha önce 'Bak evine molotofkokteyli atarım, yakarım' diye tehdit ettiği üst komşusu Tezcan K.'nin evinin kapısını 7 Ekim 2024'te tiner dökerek ateşe verdi. Komşuların müdahalesiyle dairesine kaçan Serhan Kaynar, polis tarafından gözaltına alındı. Serhan Kaynar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 2 ay sonra tahliye olan Serhan Kaynar, 27 Aralık 2024'te 2 metre uzunluğundaki tahtaya çivilerle elektrikli düzenek hazırlayarak komşusu Tezcan K.'yi evde beklemeye başladı. Saat 22.00 sıralarında gelen ve evine çıkmaya çalışan Tezcan K., bir anda kapıyı açan Serhan Kaynar'ın saldırısına uğradı. Tezcan K., elektrikli düzeneğin çivili kısmının göğsüne temasıyla akıma kapılıp, yaralandı. Tezcan K.'nin çığlıkları sonrası komşuları yardımına yetişti. Serhan Kaynar, polis tarafından gözaltına alındı.

'KENDİSİNİ ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİM' Ekipler tarafından polis merkezine götürülen Serhan Kaynar, ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Serhan Kaynar ifadesinde, "2 ay önce kapısını tinerle yaktıktan sonra polis merkezinde tanıştım. Kendisini öldürmeye karar verdim. Param olmadığı için topladığım kablolarla düzenek kurdum. Kabloları bağladığım tahtanın ucuna çivi çaktım. Diğer ucunu da prize takarak, çivilerin kadına çarpmasıyla öleceğini düşündüm. Binaya girince hazırladığım tahtayı kadının göğüs kısmına vurdum" dedi. Serhan Kaynar, 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. SANIK CEZA ALMADI Serhan Kaynar hem apartmanda yangın çıkardığı için hem de Tezcan K.'yi öldürmeye çalıştığı için 2 ayrı mahkemede, geçen nisan ayı itibarıyla yargılanmaya başladı. Tezcan K.'nin kapısını yaktığı için 'Mala zarar verme' suçundan yargılandığı davada, bipolar bozukluğu raporu verilen Serhan Kaynar'a, bu gerekçeyle ceza verilmedi. Tutuklu Serhan Kaynar'ın 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılamasına devam ediliyor.