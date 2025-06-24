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        Kendisini öldürmeye çalışan komşusuna ilk davadan ceza çıkmadı; tepki gösterdi

        ANTALYA'daTezcan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 14:12 Güncelleme: 24.06.2025 - 14:12
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        Kendisini öldürmeye çalışan komşusuna ilk davadan ceza çıkmadı; tepki gösterdi
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        ANTALYA'daTezcan K.'yi (36) elektrikli düzenekle öldürmeye çalışan, evinin kapısını ateşe veren Serhan Kaynar (52), 'Mala zarar verme' suçundan açılan davada bipolar bozukluğu raporu gerekçesiyle ceza almadı. Kaynar'ın 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandığı dava sürerken; şikayetçi Tezcan K., "Diğer davada da sağlık raporu gerekçesiyle serbest kalırsa, başımıza yeniden bir şey gelmesinden çok korkuyorum" dedi.

        Varlık Mahallesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında oturan Serhan Kaynar, iddiaya göre daha önce 'Bak evine molotofkokteyli atarım, yakarım' diye tehdit ettiği üst komşusu Tezcan K.'nin evinin kapısını 7 Ekim 2024'te tiner dökerek ateşe verdi. Komşuların müdahalesiyle dairesine kaçan Serhan Kaynar, polis tarafından gözaltına alındı. Serhan Kaynar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 2 ay sonra tahliye olan Serhan Kaynar, 27 Aralık 2024'te 2 metre uzunluğundaki tahtaya çivilerle elektrikli düzenek hazırlayarak komşusu Tezcan K.'yi evde beklemeye başladı. Saat 22.00 sıralarında gelen ve evine çıkmaya çalışan Tezcan K., bir anda kapıyı açan Serhan Kaynar'ın saldırısına uğradı. Tezcan K., elektrikli düzeneğin çivili kısmının göğsüne temasıyla akıma kapılıp, yaralandı. Tezcan K.'nin çığlıkları sonrası komşuları yardımına yetişti. Serhan Kaynar, polis tarafından gözaltına alındı.

        'KENDİSİNİ ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİM'

        Ekipler tarafından polis merkezine götürülen Serhan Kaynar, ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Serhan Kaynar ifadesinde, "2 ay önce kapısını tinerle yaktıktan sonra polis merkezinde tanıştım. Kendisini öldürmeye karar verdim. Param olmadığı için topladığım kablolarla düzenek kurdum. Kabloları bağladığım tahtanın ucuna çivi çaktım. Diğer ucunu da prize takarak, çivilerin kadına çarpmasıyla öleceğini düşündüm. Binaya girince hazırladığım tahtayı kadının göğüs kısmına vurdum" dedi. Serhan Kaynar, 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

        SANIK CEZA ALMADI

        Serhan Kaynar hem apartmanda yangın çıkardığı için hem de Tezcan K.'yi öldürmeye çalıştığı için 2 ayrı mahkemede, geçen nisan ayı itibarıyla yargılanmaya başladı. Tezcan K.'nin kapısını yaktığı için 'Mala zarar verme' suçundan yargılandığı davada, bipolar bozukluğu raporu verilen Serhan Kaynar'a, bu gerekçeyle ceza verilmedi. Tutuklu Serhan Kaynar'ın 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılamasına devam ediliyor.

        'BEN CİDDİ BİR ŞİDDETE MARUZ KALDIM'

        Evde ölüm korkusuyla yaşadığını belirten Tezcan K., "Serhan Kaynar, gürültü yaptığımı düşündüğü için bundan rahatsız olduğunu söyleyerek kapıma tiner döküp ateşe verdi. Amacı, evin içindeyken beni öldürmekti. Olayın ardından şikayetçi oldum ve dava açtım. Daha sonra bu kez elektrikli bir düzenek kurarak beni öldürmeye çalıştı. Bu 2 olay ayrı mahkemelerde değerlendiriliyor. Elektrikli düzenekle ilgili dava hala devam ediyor, kapıma tiner dökerek evi yakmaya çalıştığı olaydan ceza almadı. Sonuçta ben ciddi bir şiddete maruz kaldım. Mahkemede ceza almamasının gerekçesi, bipolar bozukluğu olduğu yönündeki sağlık raporu. Ancak duruşmada kendisi, 'Ben aptal değilim, akıllıyım, ne yaptığımı biliyorum. Sadece duygu durum bozukluğum var' demişti" diye konuştu.

        'ŞU AN CAN KORKUSUYLA YAŞIYORUM'

        Kaynar'ın bipolar bozukluğu raporu gerekçesiyle serbest kalma ihtimalinden korktuğunu kaydeden Tezcan K., "Bir öfke nöbeti yüzünden hayatımı kaybetmek istemiyorum. Şu anda tutuklu. Ancak kapımı yakmaya çalıştığı olayda ceza almaması beni çok üzdü. Kendimi güvende hissetmiyorum. Evde küçük bir kızım ve yaşlı annem var. Diğer davada da sağlık raporu gerekçesiyle serbest kalırsa, başımıza yeniden bir şey gelmesinden çok korkuyorum. Sadece kendi canım değil, çocuğumun ve annemin canı da tehlikede. Lütfen sesimi duyun. Ben şu an can korkusuyla yaşıyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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