Antalya güneşiyle değeri artan tarihi halılar, koleksiyonerlerin gözdesi

ANTALYA'da araziler, yazın kavurucu sıcağında halı tarlasına dönüşüyor. Türkiye'nin dört bir yanından toplanan, güneşe serilerek solgun ve pastel tonlara büründürülen halılar, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. 100 yıl önce dokunmuş koleksiyon değeri taşıyan nadide halılar ise 8 bin dolara kadar alıcı buluyor.

Yaz aylarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki araziler, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen el dokuması halıların serilmesiyle tabloyu anımsatan tarlalara dönüşüyor. Halılar, yüksek sıcaklıkta güneş altında bekletilerek hem mikroplardan arındırılıyor hem de doğal renklerine kavuşuyor. Sentetik içermeyen, organik boyalarla dokunmuş halılar, bu işlemle ihracata hazırlanıyor. Güneşlenen halılar başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı noktalarına gönderiliyor. Aralarında 100 yıl önce dokunmuş, antika değerindeki bazı halılar ise 8 bin dolara kadar koleksiyonerlerden alıcı buluyor.

BABADAN OĞULA EL EMEĞİ HALICILIK

Halil Börekçi, 1971 yılından bu yana halı güneşlemesi işini yaptığını belirterek, "Bu işe yıllar önce başladım. Niğde'de de halılar sattım. Antalya'da ise 25 yıldır bu işi yapıyorum. 1988- 1989 yıllarında Türkiye'nin halı ihracatında üçüncülük madalyası aldım. Oğlum da bu işle uğraşıyor. Ben de babamdan devraldım. Oğlum işimizi babadan oğula sürdürecek. Türkiye'nin dört bir yanından toplanan kullanılmış halılar sadece doğal boyalarla dokunmuş oluyor. Sentetik iplik kullanılmıyor. Çünkü Antalya'da sıcaklık zaman zaman 45- 48 dereceyi buluyor ve sentetik halılar bu sıcağa dayanmıyor, adeta suntaya dönüşüyor. Biz tamamen doğal orijinal ve güneşe dayanıklı halıları seriyoruz" dedi.

HALILARIN AYLAR SÜREN SERÜVENİ Halıların güneşlenme ve temizlik aşamalarının nasıl yapıldığını anlatan Halil Börekçi, "Türkiye'nin çeşitli yerlerinden, kullanılmış ve miadı dolmuş olarak topluyoruz. Önce havuzlarımızda steril hale getiriyor, mikroplardan arındırıyoruz. Ardından sabun ve şampuanla yıkayıp güneşe seriyoruz. Bu halılar tamamen organik halılardır. İçlerinde sentetik iplik ya da krom boya bulunmaz. Çünkü sentetik halılar bu sıcaklıkta suntaya benzer şekilde sertleşiyor. Antalya'da sıcaklık bazen 45-48 dereceye kadar çıkabiliyor. Boyama sırasında kullanılan indikatör gibi bazı maddeler, güneşin etkisi ve gece düşen çiğ sayesinde uçup gidiyor. Halıların doğallığı böylece ortaya çıkıyor. Renkler pastel ise pastel, canlıysa canlı kalıyor. Asitle soldurma gibi suni işlemler uygulanmıyor. Aynı zamanda bu yüksek sıcaklıkta mikroplar da barınamıyor" diye konuştu. 'HALILARI EN ÇOK AMERİKA ALIYOR' Börekçi, halıların ekim ayının ortasında satışa gönderildiğini belirterek, "Bu sezon yaklaşık 15 bin halıyı tarlalara sereceğiz. Şu anda 7 bin halı serdik. Bu halıları dünyanın dört bir yanına gönderiyoruz. En çok ABD alıyor ama Avrupa, Japonya, Avustralya, hatta Güney Afrika'ya kadar birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Tarlamızı mayısın ilk haftasında hazırlıyoruz ve 15'inden itibaren halı sermeye başlıyoruz. Temmuz sonuna kadar serme işlemi devam ediyor. Halıları ise ağustos ortasından itibaren toplamaya başlıyoruz, bu işlem ekim ortasına kadar sürüyor" dedi.