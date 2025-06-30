Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da 9 günde 14 orman yangını

        ANTALYA'da9 günde art arda meydana gelen 14 orman yangınında yaklaşık 45 hektar alan ile 5 hektar orman dışı alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 14:25 Güncelleme: 30.06.2025 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da 9 günde 14 orman yangını
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'da9 günde art arda meydana gelen 14 orman yangınında yaklaşık 45 hektar alan ile 5 hektar orman dışı alan zarar gördü.

        Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Antalya'da, 9 günde art arda orman yangını çıktı. Yangınlarda yaklaşık 45 hektar alan ile 5 hektar orman dışı alan zarar gördü. Kentte 22 Haziran'da Kumluca ilçesi Yenikışla Mahallesi civarındaki kırsal alanda çıkıp, ormanı tehdit eden yangında, 2 hektar orman dışı ziraat alan zarar gördü. 25 Haziran'da Kumluca ilçesi Sarıcasu Mahallesi'nde çıkan yangında 1 hektar orman zarar gördü. Aynı gün Finike ilçesi Turunçova Mahallesi yakınlarındaki orman yangınında 2 hektar küle döndü. 27 Haziran'da Alanya ilçesi Mahmutseydi Kızılalan mevkisi ve Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi ile Yeşilkaraman Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Kurşunlu'da 1 hektar, Yeşilkaraman'da 1 hektar, Alanya Mahmutseydi Kızılalan mevkisinde ise 12 hektar orman yandı. 28 Haziran'da Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'ndeki orman yangınında 2,5 hektar ormanlık zarar gördü.

        SARP KAYALIKTA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

        29 Haziran'da Aksu ilçesi Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerindeki orman yangınında 5 hektar ormanlık, 3 hektar orman dışı kırsal alan zarar gördü. 26 Haziran'da Manavgat ilçesi Yaylaalan Mahallesi'nde, 27 Haziran'da Serik ilçesi Yumaklar Mahallesi'nde, Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nde, 23 Haziran'da Konyaaltı ilçesindeki sarp kayalık bölgede çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü. 30 Haziran'da sabah saatlerinde Gazipaşa ilçesi Beyobası Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangında 25 hektar küle döndü. Aksu ilçesinde Hacıaliler Mahallesi'ndeki yangında 3 hektar orman dışı alan ve 0,2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        Öldüren manevra! Yamaç paraşütçüsü yola düştü!
        Öldüren manevra! Yamaç paraşütçüsü yola düştü!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Futbol tesisi açtı
        Futbol tesisi açtı
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi

        Benzer Haberler

        Antalya'da geri dönüşüm tesisinde bacaklarını atıkların öğütüldüğü makineye...
        Antalya'da geri dönüşüm tesisinde bacaklarını atıkların öğütüldüğü makineye...
        Kumluca'da "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" etkinliği düzenlendi
        Kumluca'da "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" etkinliği düzenlendi
        Kırım makinesine düşen işçinin bacakları koptu
        Kırım makinesine düşen işçinin bacakları koptu
        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Antalya Aksu'da orman yangını (2)
        Antalya Aksu'da orman yangını (2)