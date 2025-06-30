Antalya'da 9 günde 14 orman yangını

29 Haziran'da Aksu ilçesi Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerindeki orman yangınında 5 hektar ormanlık, 3 hektar orman dışı kırsal alan zarar gördü. 26 Haziran'da Manavgat ilçesi Yaylaalan Mahallesi'nde, 27 Haziran'da Serik ilçesi Yumaklar Mahallesi'nde, Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nde, 23 Haziran'da Konyaaltı ilçesindeki sarp kayalık bölgede çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü. 30 Haziran'da sabah saatlerinde Gazipaşa ilçesi Beyobası Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangında 25 hektar küle döndü. Aksu ilçesinde Hacıaliler Mahallesi'ndeki yangında 3 hektar orman dışı alan ve 0,2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Antalya'da, 9 günde art arda orman yangını çıktı. Yangınlarda yaklaşık 45 hektar alan ile 5 hektar orman dışı alan zarar gördü. Kentte 22 Haziran'da Kumluca ilçesi Yenikışla Mahallesi civarındaki kırsal alanda çıkıp, ormanı tehdit eden yangında, 2 hektar orman dışı ziraat alan zarar gördü. 25 Haziran'da Kumluca ilçesi Sarıcasu Mahallesi'nde çıkan yangında 1 hektar orman zarar gördü. Aynı gün Finike ilçesi Turunçova Mahallesi yakınlarındaki orman yangınında 2 hektar küle döndü. 27 Haziran'da Alanya ilçesi Mahmutseydi Kızılalan mevkisi ve Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi ile Yeşilkaraman Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Kurşunlu'da 1 hektar, Yeşilkaraman'da 1 hektar, Alanya Mahmutseydi Kızılalan mevkisinde ise 12 hektar orman yandı. 28 Haziran'da Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'ndeki orman yangınında 2,5 hektar ormanlık zarar gördü.

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