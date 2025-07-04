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        Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonu (2)

        BAŞKANVE 33 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARIManavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet, haksız menfaat temin etme ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun detayları netleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 16:43 Güncelleme: 04.07.2025 - 16:45
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        Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonu (2)
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        BAŞKANVE 33 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

        Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet, haksız menfaat temin etme ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun detayları netleşti. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, gözaltına alındı. Kara'nın evinde ve makamında arama yapıldı. Soruşturma kapsamında 33 kişi hakkında daha gözaltı kararı olduğu belirtildi.

        BAKLAVA KUTUSUNDA 110 BİN AVRO RÜŞVET

        Şüphelilerin, otel tadilatı, inşaata başlama ruhsatı ve iskan başvurularında bulunan müştekilerden; Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni ve Özel Kalem Müdürü H.C.G. aracılığı ile rüşvet istedikleri, rüşvet alınmadan ruhsat vermedikleri, Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve Manavgat Belediye Spor Kulübü'ne kurulan paravan şirketlerden hizmet veya mal alımı yapılmış gibi sahte faturalar düzenlenerek haksız menfaat temin ettikleri, bu şekilde yaklaşık 800 milyon TL'yi uhdelerine geçirdikleri belirtildi. Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, baklava kutusu içerisinde 110 bin avro rüşveti C.C.'den alırken suçüstü yakalandığı kaydedildi.

        SUÇÜSTÜ OPERASYONU KAMERADA

        Başkan Yardımcısı Tüter'e ilişkin suçüstü operasyonu, kameraya yansıdı. Tüter'in belediyedeki makam odasına giren polis, gözaltı işlemi uyguladığını belirterek, masanın yanındaki çantanın açılmasını istedi. Bunun üzerine Mehmet Engin Tüter'in, çantada arkadaşının ikram ettiği viski ve baklava olduğunu söylediği, Tüter'in açtığı baklava kutusunda 110 bin avro olduğu görüldü. Diğer yandan emniyet güçleri, saat 16.30 sıralarında belediye binasından ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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