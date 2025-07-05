Antalya'da orman yangını (3)

YANGINKONTROL ALTINDA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangında alevlerin ortasında kalan bir müstakil ev, küle döndü. Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan ev sahii Mustafa Cebeci, "Yangın sırasında evde değildik. Bir anda her yerden alevler yükseldi, alevleri gördük. Bu ağaçlar kaç yılda yetişiyor, çok üzgünüz. Allah'tan kardeşimin evine bir şey olmadı. Burada kaç yıllık emeğimiz var; her sene aynı yerde yangın çıkıyor" dedi.

Seralara, tarım arazilere, bazı ev ve iş yerlerine zarar veren yangın, 3 saatte kontrol altına alındı.