Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı baba ve oğlu öldü (2)

        'DEPREMDENÇIKTIN, BURAYA NİYE GELDİN'Antalya'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Yunus Tekerci ile oğlu Adem Efe Tekerci'nin cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 15:37 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı baba ve oğlu öldü (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        'DEPREMDENÇIKTIN, BURAYA NİYE GELDİN'

        Antalya'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Yunus Tekerci ile oğlu Adem Efe Tekerci'nin cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alındı. Adem Efe'nin babaannesi, cenazeyi gördükten sonra kapı önünde oturup, dizlerini dövdü. Anneannesi ise "Yavrum yavrum, annem annem. Depremden çıktın, buraya niye geldin" diyerek feryat etti.

        'OĞLUMU GERİ İSTİYORUM'

        Adem Efe'nin annesi Çağla Öz, "Sağlam gönderdiğim oğlumun cenazesini aldım. Biten bir tek hayat değil, biten benim de hayatım. Ben de öldüm, benim de canımı aldılar. Ölen iki kişi az. Çocuğumu karneden sonra babasına teslim etmiştim. Ben oğluma gözüm gibi bakıyordum. Onun için her şeyi yaptım. Ama yine de onu koruyamadım. Ben oğlumu geri istiyorum" dedi.

        BABASI LUNAPARKA GETİRMİŞ

        TIR şoförlüğü yapan Yunus Tekerci'nin 2 yıl önce boşandığı, velayeti annesinde olan oğlunu İzmir'deki evlerinden 3 gün önce alıp, lunaparka götürmek için dün Antalya'ya geldikleri, kazanın lunapark çıkışı yaşandığı öğrenildi. Baba ile oğlunun cenazeleri, Burdur'un Bucak ilçesinde toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Asensio'da flaş gelişme!
        Asensio'da flaş gelişme!
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Kaçak iskelesi yıkıldı
        Kaçak iskelesi yıkıldı
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı

        Benzer Haberler

        Serik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri aşure ikramında bulundu
        Serik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri aşure ikramında bulundu
        EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'da sürüyor
        EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'da sürüyor
        Antalya'da 1 haftada 18 bin 789 sürücüye ceza uygulandı
        Antalya'da 1 haftada 18 bin 789 sürücüye ceza uygulandı
        Antalya'da otomobilin çarptığı baba ve oğlu öldü
        Antalya'da otomobilin çarptığı baba ve oğlu öldü
        Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yangın ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirm...
        Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yangın ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirm...
        Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu, Antalya'da coşkuyla karşılandı
        Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu, Antalya'da coşkuyla karşılandı