Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı baba ve oğlu öldü (2)

'DEPREMDENÇIKTIN, BURAYA NİYE GELDİN'

Antalya'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Yunus Tekerci ile oğlu Adem Efe Tekerci'nin cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alındı. Adem Efe'nin babaannesi, cenazeyi gördükten sonra kapı önünde oturup, dizlerini dövdü. Anneannesi ise "Yavrum yavrum, annem annem. Depremden çıktın, buraya niye geldin" diyerek feryat etti.

'OĞLUMU GERİ İSTİYORUM'

Adem Efe'nin annesi Çağla Öz, "Sağlam gönderdiğim oğlumun cenazesini aldım. Biten bir tek hayat değil, biten benim de hayatım. Ben de öldüm, benim de canımı aldılar. Ölen iki kişi az. Çocuğumu karneden sonra babasına teslim etmiştim. Ben oğluma gözüm gibi bakıyordum. Onun için her şeyi yaptım. Ama yine de onu koruyamadım. Ben oğlumu geri istiyorum" dedi.

BABASI LUNAPARKA GETİRMİŞ

TIR şoförlüğü yapan Yunus Tekerci'nin 2 yıl önce boşandığı, velayeti annesinde olan oğlunu İzmir'deki evlerinden 3 gün önce alıp, lunaparka götürmek için dün Antalya'ya geldikleri, kazanın lunapark çıkışı yaşandığı öğrenildi. Baba ile oğlunun cenazeleri, Burdur'un Bucak ilçesinde toprağa verilecek.