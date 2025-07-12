Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Rüşvetten tutuklanan başkan yardımcısı suçlamayı emniyette ret, savcılıkta kabul etmiş

        MANAVGAT Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında baklava kutusunda 110 bin avro rüşvet almasının ardından düzenlenen operasyonda tutuklanan Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Mehmet Engin Tüter'in emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, başsavcılıktaki ifadesinde ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan ederek ikrarda bulunduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 16:08 Güncelleme: 12.07.2025 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rüşvetten tutuklanan başkan yardımcısı suçlamayı emniyette ret, savcılıkta kabul etmiş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MANAVGAT Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında baklava kutusunda 110 bin avro rüşvet almasının ardından düzenlenen operasyonda tutuklanan Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Mehmet Engin Tüter'in emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, başsavcılıktaki ifadesinde ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan ederek ikrarda bulunduğu ortaya çıktı.

        Manavgat Belediyesi'nde Mehmet Engin Tüter'in 110 bin avro rüşvet ile suçüstü yakalandığı operasyon ve soruşturma hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 4 Temmuz'daki operasyonun soruşturma kapsamında yapılan takiplerin anlatıldığı açıklamada Tüter'in 30 Mayıs'ta Side Mahallesi'ndeki 3 farklı restoran ve eğlence mekanı sahibinden bazı usulsüz taleplerini yerine getirmek karşılığında şifreli olarak bir şeyler istediği bilgisinin alındığı belirtildi.

        Tüter'in gönderdiği şoförü M.Ç'nin işletmelerden 3 ayrı paket alarak araca koyduğunun tespit edilmesinin ardından rüşvet suçu kapsamında Cumhuriyet savcısından arama kararı alındığının ifade edildiği açıklamada, yapılan aramada araçta bandrollü 9 viski tespit edildiği anlatıldı. Soruşturmanın gizliliğinin deşifre olmaması amacıyla rüşvet suçunun tespitinin yapılmasının ardından sonraki tespitler ve dosyanın devamlılığı açısından M.Ç.'nin gönderildiğinin aktarıldığı açıklamada, işletme sahiplerince, Tüter'in işletmelerden bedelsiz olarak alkollü içki aldığının doğrulandığı vurgulandı.

        Başsavcılık açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

        "Ayrıca Mehmet Engin Tüter isimli şahıs emniyet müdürlüğümüzdeki ifadesinde suçlamaları kabul etmemiş ve herhangi bir etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayı reddetmiştir. Şahıs Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadesinde ise suçlamalar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan ederek ikrarda bulunmuştur. Bunun dışında iddia edildiği başsavcılık tarafından ikinci bir kez ifade alınmadığı gibi ilgililer hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden soruşturma yapılmamıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Aslan Özdemir için tutuklama talebi
        Aslan Özdemir için tutuklama talebi
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Rusya'daki az bilinen Türk halkı
        Rusya'daki az bilinen Türk halkı
        Canlı canlı çöpe attı! Esnaf fark etti
        Canlı canlı çöpe attı! Esnaf fark etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geldi!
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geldi!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı!
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        "İzmir'deki orman yangınlarında yanan alan rekoru kırıldı"
        "İzmir'deki orman yangınlarında yanan alan rekoru kırıldı"
        Eğlence Boğaz'ı
        Eğlence Boğaz'ı
        İsmi anketle belirlenmişti! Genç aslan Pars, başka aslan tarafından öldürüldü
        İsmi anketle belirlenmişti! Genç aslan Pars, başka aslan tarafından öldürüldü
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Kıraathaneye çöp yağdı!
        Kıraathaneye çöp yağdı!
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları

        Benzer Haberler

        Antalya'da bunaltan sıcaklıkta sahiller doldu
        Antalya'da bunaltan sıcaklıkta sahiller doldu
        Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığından "rüşvet" operasyonuna ilişkin açıklama...
        Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığından "rüşvet" operasyonuna ilişkin açıklama...
        Tarladaki 120 ton karpuzunu hayrına dağıttı
        Tarladaki 120 ton karpuzunu hayrına dağıttı
        Baba ile oğulun öldüğü kaza güvenlik kamerasında
        Baba ile oğulun öldüğü kaza güvenlik kamerasında
        Antalya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Antalya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Antalya'da denize giren turist boğuldu
        Antalya'da denize giren turist boğuldu