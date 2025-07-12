Rüşvetten tutuklanan başkan yardımcısı suçlamayı emniyette ret, savcılıkta kabul etmiş

MANAVGAT Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında baklava kutusunda 110 bin avro rüşvet almasının ardından düzenlenen operasyonda tutuklanan Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Mehmet Engin Tüter'in emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, başsavcılıktaki ifadesinde ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan ederek ikrarda bulunduğu ortaya çıktı.

Manavgat Belediyesi'nde Mehmet Engin Tüter'in 110 bin avro rüşvet ile suçüstü yakalandığı operasyon ve soruşturma hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 4 Temmuz'daki operasyonun soruşturma kapsamında yapılan takiplerin anlatıldığı açıklamada Tüter'in 30 Mayıs'ta Side Mahallesi'ndeki 3 farklı restoran ve eğlence mekanı sahibinden bazı usulsüz taleplerini yerine getirmek karşılığında şifreli olarak bir şeyler istediği bilgisinin alındığı belirtildi.

Tüter'in gönderdiği şoförü M.Ç'nin işletmelerden 3 ayrı paket alarak araca koyduğunun tespit edilmesinin ardından rüşvet suçu kapsamında Cumhuriyet savcısından arama kararı alındığının ifade edildiği açıklamada, yapılan aramada araçta bandrollü 9 viski tespit edildiği anlatıldı. Soruşturmanın gizliliğinin deşifre olmaması amacıyla rüşvet suçunun tespitinin yapılmasının ardından sonraki tespitler ve dosyanın devamlılığı açısından M.Ç.'nin gönderildiğinin aktarıldığı açıklamada, işletme sahiplerince, Tüter'in işletmelerden bedelsiz olarak alkollü içki aldığının doğrulandığı vurgulandı.