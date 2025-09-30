Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 6'ncı dalga 'rüşvet' operasyonu: 16 gözaltı
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasında 6'ncı dalga operasyon düzenlendi.
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasında 6'ncı dalga operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.
