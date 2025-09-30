Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 6'ncı dalga 'rüşvet' operasyonu: 16 gözaltı

        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasında 6'ncı dalga operasyon düzenlendi.

        Giriş: 30.09.2025 - 08:59 Güncelleme: 30.09.2025 - 08:59
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 6'ncı dalga 'rüşvet' operasyonu: 16 gözaltı
        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasında 6'ncı dalga operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

