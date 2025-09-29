Habertürk
        Yüzlerce çocuk Nisan 2026'da futbol turnuvasında bir araya gelecek

        TÜRK spor turizminin öncü isimlerinden TSSFC ve Gold Performans işbirliğiyle gerçekleşecek Selectum Gold Cup, 6-15 Nisan 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek.

        Giriş: 29.09.2025 - 22:28 Güncelleme: 29.09.2025 - 22:30
        Yüzlerce çocuk Nisan 2026'da futbol turnuvasında bir araya gelecek
        TÜRK spor turizminin öncü isimlerinden TSSFC ve Gold Performans işbirliğiyle gerçekleşecek Selectum Gold Cup, 6-15 Nisan 2026 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek.

        Turizmin başkenti Antalya, Selectum Gold Cup ile birlikte bu kez uluslararası futbolun merkezi olacak. Bu büyük organizasyon, 10-15 yaş aralığındaki yaklaşık 200 genç futbolcuyu uluslararası arenada bir araya getirerek futbolun evrensel dilini en güçlü şekilde ortaya koymayı hedefliyor.

        AMERİKA, AVRUPA VE AFRİKA KITALARINDAN FUTBOLCU ADAYLARI ANTALYA’YA AKIN EDECEK

        Dünyanın farklı kıtalarından 10-15 yaş aralığındaki takımların yer alacağı Selectum Gold Cup, kültürlerarası etkileşimi de sahaya taşıyacak. Amerika, Avrupa ve Afrika kıtalarından gelecek takımların futbolcuları yalnızca sportif bir rekabetin parçası olmayacak; aynı zamanda farklı kültürleri tanıma, dostluklar kurma ve uluslararası bir deneyim yaşama imkanı bulacak. Turnuva, bu yönüyle gençler için benzersiz bir gelişim fırsatı sunacak.

        KATILAN HER TAKIM ŞAMPİYON

        Turnuvanın mottosu olan “Katılan Her Takım Şampiyon” futbolun sadece skorlarla ölçülmediğini, her oyuncunun sahadaki varlığının ve emeğinin değerli olduğunu hatırlatıyor. Bu anlayış, genç sporcuların özgüvenini artırmayı, motivasyonlarını güçlendirmeyi ve futbola olan tutkularını daha ileriye taşımayı amaçlıyor. Modern tesisleri, ideal iklimi ve gelişmiş spor altyapısıyla şehrin, bu dev turnuva için en uygun adres olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Antalya’nın ev sahipliği, hem Türkiye’nin spor turizmindeki liderliğini pekiştirecek hem de şehri küresel ölçekte öne çıkaracak.

        SERKAN CERİ: BİRLEŞTİRİCİ OLMAK BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

        TSSFC Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ceri, turnuvaya dair yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Türkiye’de kamp ve turnuva dönemlerine ev sahipliği yapan 25 yıllık deneyimimizle fark yaratıyoruz. Sonuç odaklı bir iş birliği yaptığımız için mutluyuz. Hem yurtdışından hem de Türkiye’den birçok sporcunun hayallerine ulaşmasına yardımcı olacak bu projede birleştirici olmak bizim için çok değerli. Türkiye’de spor turizminde son dönemde ciddi bir artış yaşanıyor. Ancak birçok firma yasal gereklilikleri ve hizmet kalitesini göz ardı ediyor. Bu da sürdürülebilirlik konusunda ciddi sorunlar yaratıyor. Bizler TSSFC olarak, bu iki değerli firmanın doğru adımlar atması için denetleyici ve Antalya’daki ayağı olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

        SERCAN GÖK: BU BÜYÜK PROJEYİ HAYATA GEÇİRMEKTEN GURUR DUYUYORUZ

        Gold Performans CEO’su Sercan Gök ise organizasyona ilişkin, “Selectum Gold Cup, yalnızca bir futbol turnuvası değil; genç sporcuların hayallerine yaklaşacağı, dostlukların güçleneceği ve futbolun evrensel ruhunun en saf haliyle yaşanacağı bir platform olacak. TSSFC ile bu büyük projeyi hayata geçirmekten gurur duyuyoruz. Amacımız, çocuklarımızın sadece futbolculuk yolunda değil, hayatın her alanında kazanımlar elde etmesini sağlamak” ifadelerinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

